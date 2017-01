Wilfred Le Bouthillier reçoit des excuses

Avec Canoe.ca 27-01-2017 | 08h57

L'auteur-compositeur-interprète Wilfred Le Bouthillier qui s'était servi de sa page Facebook mercredi pour dénoncer ce qu'il disait être une injustice, a finalement reçu des excuses «sincères» et a décidé de tourner la page.

L'artiste, gagnant de la première édition de Star Académie en 2003, dénonçait avoir été incapable de souscrire à une assurance, car il est connu du grand public.

«Je n'en reviens tout simplement pas. Mon courtier d'assurances vient de me téléphoner pour m'apprendre que je viens de me faire refuser par une compagnie d'assurances, L'Unique assurances générales. Ils ont donné comme seule raison que je suis une personnalité connue et si jamais j'ai un démêlé avec eux, je pourrais me servir de mes réseaux sociaux pour leur faire du tort. Ce n'est pas un brin discriminatoire?»

Son message, écrit mercredi en milieu de journée, a été partagé des dizaines de fois en plus d'être amplement commenté.

Jeudi, le chanteur a partagé un autre message indiquant: «Monsieur le vice-président de la compagnie d'assurance m'a contacté par téléphone pour me présenter des excuses sincères. J'accepte les excuses et je tourne la page.»