Marie-Mai: un beau message sur l'arrivée imminente de sa fille

26-01-2017 | 12h24

Marie-Mai a publié jeudi un touchant message concernant sa vision de la vie depuis qu'elle est enceinte et sur la naissance imminente de sa fille.

La chanteuse et conjointe de David Laflèche a commencé son texte, publié sur son compte Instagram, en indiquant qu'elle n'avait jamais été quelqu'un qui aimait l'hiver. «J'ai longtemps essayé mais force est d'admettre que je n'ai jamais été une fille d'hiver... Je me tanne après un temps. L'hiver c'est beau quelques semaines et ensuite je rêve à l'été, comme beaucoup de monde..»

Pour plusieurs raisons cette année, l'interprète de C.O.B.R.A a l'impression de vivre son premier hiver. Gageons que sa grossesse et sa vie de couple avec David Laflèche y sont pour quelque chose.

«La petite féerie qui s'installe habituellement seulement pendant le temps des fêtes ne semble pas vouloir disparaître. Les couleurs ne se ressemblent pas et même la brise glaciale ne me fouette pas le visage de la même façon. J'AIME l'hiver.»

La belle termine son message en précisant qu'elle est prête à l'arrivée de sa fille.

«Dans quelques jours tu arriveras comme la première bordée de neige. Ma fille d'hiver, ma grande tempête, on est prêt à aller jouer dehors!»

Marie-Mai et David Laflèche doivent accueillir leur premier enfant ensemble d'ici la fin du mois de janvier.