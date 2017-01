Blac Chyna a perdu près de 35 lb et le montre à ses fans!

Avec Splash News 24-01-2017 | 14h41

Blac Chyna est en train de retrouver sa taille de guêpe et elle aime en faire part à ses fans.

La conjointe de Rob Kardashian a partagé une vidéo sur Snapchat où on la voit monter sur un pèse-personne et montrer le résultat, 71,5 kg (158 lb), à la caméra. Elle aurait donc perdu 16 kg, soit environ 35 lb, depuis qu'elle a accouché de sa fille Dream

Selon E! Online, la belle soeur de Kim Kardashian a atteint un poids d'un peu plus de 87 kg (190 lb) durant sa grossesse. «J'ai confiance. J'essaie de retrouver la ligne et de me concentrer sur mon bébé. Elle est en bonne santé et moi aussi, c'est tout ce qui compte», a-t-elle dit à E! News.

La star de téléréalité compterait atteindre 60 kg (132 lb), soit le poids qu'elle avait avant de tomber enceinte.