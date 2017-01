Un 9e enfant pour cet acteur américain!

Avec Canoe.ca 24-01-2017 | 11h28

Mel Gibson est papa pour la neuvième fois. D'après People, l'acteur de 61 ans et sa compagne actuelle, Rosalind Ross, 26 ans, viennent d'avoir leur premier enfant ensemble, Lars Gerard Gibson, qui est né vendredi à Los Angeles.

Le poupon pesait 5 lb, 5 oz. «Ils sont excités et Lars est adorable. Leur famille est avec eux et Mel est aux anges. Ils sont à la maison et tout le monde est en santé et heureux», a indiqué une source à People.

People avait dévoilé en septembre que le couple, ensemble depuis maintenant deux ans, attendait un bébé et qu'il en était «ravi». «Mel adore être papa et Rose a hâte de devenir maman, avait alors dévoilé une source. Il vient de passer deux années de bonheur.»

Alors qu'il attendait la naissance à la fin de l'année dernière, Mel Gibson avait déclaré à Extra qu'il était prêt à «rattraper» le bébé. «Mais je crois que j'ai épuisé toute mon adrénaline, donc je suis incapable de réagir», avait-il alors précisé en rigolant, visiblement fatigué d'attendre l'heureux événement.

Mel Gibson, dont son film Hacksaw Ridge est nommé six fois pour les prochains Oscars, vient de trouver un arrangement avec son ex-compagne, Oksana Grigorieva, concernant la garde de leur fille de 6 ans, Lucia. Il a aussi 7 autres enfants plus âgés avec son ex-femme Robyn - une fille maquilleuse de 36 ans, des jumeaux de 34 ans et 4 autres fils de 32, 28, 26 et 16 ans. Mel Gibson et Robyn s'étaient séparés en 2006 après 26 ans de mariage et avaient fini par divorcer en 2011.