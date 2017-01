Lea Michele partage une ancienne photo de Corey Monteith

23-01-2017 | 14h20

Lea Michele serait-elle nostalgique?

La belle chanteuse et actrice de 30 ans a publié au cours des derniers jours plusieurs photos en style polaroïd, rappelant plusieurs moments marquants de sa vie. Un des clichés a été publié lundi et la montre dans les bras de Corey Monteith, son amoureux décédé d'une surdose de drogues et d'alcool en 2013.

Une note en bas du cliché indique qu'il date de 2012, soit un an avant la mort de l'acteur canadien connu pour son rôle de Finn Hudson dans Glee.

Mais Lea Michele, qui commence une série de trois spectacles lundi soir à Los Angeles, a partagé d'autres photos relatant quelques étapes clés de sa vie.

La plus ancienne date de 1987, alors qu'elle est toute jeune. En bas de l'image, il est écrit Bronx, le quartier de New York d'où est originaire la chanteuse.

On la voit aussi en 1996 tenant des fleurs au théâtre Imperial et en 2008 complètement aspergée de slush, comme c'était coutume pour son personnage de Rachel Berry dans Glee.

On l'aperçoit également en 2011, vêtue justement du costume de «bonne étudiante» typique de Rachel Berry.

Lea Michele n'a toutefois rien écrit en légende des photos et n'a pas expliqué son intention derrière ce concept. Il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour comprendre quel est le but de ses publications.