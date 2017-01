Vin Diesel: sa cascade la plus folle a été de devenir père

23-01-2017 | 13h54

Vin Diesel estime que la cascade la plus difficile qu'il a eu à réaliser dans sa vie est de... devenir père!

L'acteur de 49 ans a pourtant habitué ses fans à des scènes remplies d'adrénaline et de sensations fortes dans la plupart des films dans lesquels il joue dont la saga Rapides et dangereux et, son plus récent, xXx: le retour de Xander Cage.

D'ailleurs, dans ce dernier long métrage d'action, on voit l'acteur skier à toute vitesse dans la jungle après un saut dangereux de 300 mètres!

Mais lorsqu'Entertainment Tonight lui a demandé quelle était la cascade la plus folle qu'il a dû faire au cours de sa carriere, il a répondu «devenir père».

Vin Diesel a trois enfants avec sa femme Paloma Jimenez: Hania Reiley (8 ans), Vincent (6 ans) et Pauline qui aura deux ans en mars.