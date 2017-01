Marche des femmes: Katy Perry, Amy Schumer et Alicia Keys y étaient

22-01-2017 | 14h39

Katy Perry, Amy Schumer ont relayé leur présence à la Marche des femmes de Washington D.C. sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a commencé par publier sur Instagram une photo de sa sœur Angela et elle bébés. «Je marche entourée de plein de sœurs aujourd'hui, mai c'est surtout de marcher au côté de ma sœur Angela - qui a toujours été mon ange gardien - qui me rend le plus fière», a-t-elle écrit.

«Nous devrions toutes être les gardiennes de nous toutes. Je marche aujourd'hui parce que je n'ai plus peur, et j'espère pouvoir être un exemple de témérité et de résilience. Je ne laisserai plus personne me bâillonner ou me couper les ailes. Il m'a fallu du temps pour comprendre la définition du mot féministe, mais maintenant que je la connais, j'en sors plus forte! Je suis indiscutablement féministe. Je suis ici aujourd'hui pour mettre fin à un cycle de suppressions et d'inégalités. Je marche avec vous toutes ! #whyimarch.»

Amy Schumer, qui est montée sur la scène de la manifestation pour offrir un discours à la foule présente déguisée en cosmonaute, a ensuite publié une photo d'elle et de Madonna sur les réseaux sociaux. «Merci Ma put*in de Donna!!!! Je suis trop fière», a-t-elle écrit pour accompagner le cliché.

Thank you Ma fucking Donna!!!!!!!! So proud.

La scène a aussi vu monter Alicia Keys, qui y a chanté son morceau Girl on Fire avant de s'adresser à ses fans sur Twitter. «Où que vous vous soyez trouvées aujourd'hui... nous avons envoyé un message fort!», a-t-elle écrit.

De son côté, Charlize Theron se trouvait au festival de Sundance, dans l'Utah, mais elle a rejoint Chelsea Handler qui y organisait une manifestation parallèle. Elle a partagé une photo d'elle avec un petit message de soutien. «On représente ici à Sundance!», a-t-elle lancé.

Amber Tamblyn, était, elle, en direct de New York, où se déroulait aussi une marche à laquelle se trouvaient Samantha Ronson et Amy Poehler. «Mes meufs!! On s'est retrouvées!! MARCHEZ!», a-t-elle écrit pour accompagner une photo d'elles trois avant de retrouver Blake Lively, bien déterminée elle aussi à changer les choses.