Le prince William abandonne son travail de pilote

20-01-2017 | 12h42

William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, va abandonner son travail de pilote d'hélicoptère-ambulance pour se consacrer pleinement à son rôle de prince, a annoncé le palais royal vendredi.

Après à peine deux années à voler au secours de victimes de crises cardiaques et autres malades pour le compte de l'organisme caritatif «East Anglian Air Ambulance» (EAAA), situé à Cambridge, le prince William abandonnera ce travail cet été pour seconder davantage sa grand-mère, la reine Elizabeth II, dans son rôle de patronage.

Lui, son épouse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte, devront en conséquence quitter leur demeure de Anmer Hall, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), un cadeau d'Elizabeth II où ils résidaient à l'année, pour leur résidence londonienne du palais de Kensington, a précisé le palais.

George fréquentera une école de Londres à partir de septembre, a-t-il ajouté.

Le couple «désire consacrer davantage de temps à son rôle officiel au nom de la reine et pour les associations caritatives et les causes qu'il soutient, ce qui nécessitera davantage de temps passé à Londres», a expliqué le palais.

Buckingham avait annoncé en décembre que la Reine, qui a fêté ses 90 ans en avril, allait lever le pied en abandonnant le patronage de 25 organisations et associations de bienfaisance à d'autres membres de la famille royale, dont William et Kate.

En 2016, Elizabeth II avait assuré 341 engagements officiels, contre 393 en 2015, selon les médias britanniques. Ce chiffre devrait donc encore reculer.

Soucieux de vivre la vie de monsieur tout le monde, le prince William est le premier membre de la famille royale susceptible d'accéder au trône à exercer un travail dans la vie civile.

Il ne travaillait toutefois que 80 heures par mois, selon le tabloïd Daily Mail, le Sun affirmant lui qu'il n'était «presque jamais à son poste».

Ce dernier l'avait qualifié début 2016 de «paresseux» parce qu'il avait rempli trois fois moins d'engagements officiels que sa grand-mère, après la publication de photos le montrant en famille au ski. Un épisode qui avait contraint le prince à déclarer sur la BBC qu'il prenait ses responsabilités royales «au sérieux».