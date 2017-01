Coeur de pirate s'ouvre sur l'intimidation et l'anxiété

18-01-2017 | 08h21

La chanteuse Coeur de pirate s'est ouverte mardi sur l'intimidation vécue dans sa jeunesse et sur l'anxiété qu'elle a développée par la suite et qui la suit maintenant dans plusieurs sphères de sa vie: sa carrière, ses relations amoureuses et sa vie familiale.

«Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours eu peur de tout le monde», commence Béatrice Martin dans cette chronique, écrite en anglais, intitulée I'm afraid of everyone et publiée dans la section Noisey du site Vice.com.

L'interprète de Oublie-moi croit que tout a débuté durant son enfance, à son arrivée à l'école primaire.

«D'une certaine façon, j'ai commencé à être la petite fille qu'on intimidait. J'étais la cible par presque tout le monde, même ceux qui n'étaient pas mes intimidateurs réguliers. Tous les matins, je prenais l'autobus pour me rendre à l'école et j'étais forcée de m'asseoir à côté des poubelles, par terre, près du chauffeur. Et le chauffeur n'a rien fait à ce sujet.»

La chanteuse québécoise explique que cette intimidation s'est poursuivie pendant plusieurs années et que même son enseignante de deuxième année s'est moquée d'elle. «Elle a dit à mes parents qu'elle croyait que j'étais "retardée mentalement" parce que tout ce que je faisais était de dessiner des personnages de Sailor Moon en classe. Donc maintenant même les adultes étaient après moi? Si personne ne pouvait m'aider, je ferais mieux de rester loin des gens.»

L'auteure-compositrice-interprète écrit que rien ne s'est amélioré au secondaire. Puisque ses parents faisaient partie de la classe moyenne et qu'elle fréquentait une école privée, Coeur de pirate a toujours senti un écart entre elle et les autres élèves. «Si tu venais d'une famille modeste, il n'y avait aucun moyen d'être populaire. Ton père était chirurgien? Tu obtenais tout de suite un laissez-passer social.»

Cette tendance à tout le temps se sentir rejetée a eu des répercussions par la suite dans sa vie, explique-t-elle. «Tu sens que tu ne peux faire confiance à personne; tu es généralement la personne qui est seule dans les soirées et tu ressens tout d'une façon beaucoup trop intense.»

L'artiste explique que par la suite, au cégep, elle a développé l'intérêt pour créer des sites web et promouvoir sa musique sur le site MySpace. «J'ai lancé un album et voilà: je suis désormais connue comme Coeur de pirate.»

Cependant, écrit-elle, ses problèmes ne sont pas disparus avec la célébrité, au contraire. «Quand quelqu'un me demandait de prendre une photo dans la rue, je sursautais de frayeur. Si j'avais un spectacle à faire, je me cachais derrière un piano, comme s'il allait me protéger. Mais ce n'était pas le cas. Rapidement, ma vie est devenue publique. Des photos de nu que j'ai prises, mes erreurs, ma famille, ma vie amoureuse, tout était à prendre. Pour quelqu'un qui n'était pas préparé à faire face à cela (...) c'était assez pour causer d'autres domages.»