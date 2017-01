Le fils de ce Backstreet Boy est trop mignon!

17-01-2017 | 14h06

Âgé de presque huit mois, le petit Odin, fils de Nick Carter, est tout simplement adorable.

Son papa, un des cinq membres des Backstreet Boys, en est très fier et il n'hésite pas à partager des photos de son fils sur Instagram, prouvant que celui-ci devient de plus en plus mignon au fur et à mesure qu'il grandit.

D'ailleurs, Nick Carter a publié une nouvelle photo de son garçon mardi, où on le voit en gros plan avec ses grands yeux pers.

«C'est le temps de déjeuner avec "dada". Je me lève à 6 h 30 tous les matins et j'adore ça», a écrit le fier papa.

It's breakfast time with dada. Waking up at 6:30 every morning and I love it. 😊 Une photo publiée par Nick Carter (@nickcarter) le 17 Janv. 2017 à 8h43 PST

Le plus jeune des Backstreet Boys aime bien à l'occasion partager des clichés de sa vie de famille et parler de son quotidien avec sa femme Lauren Kitt et leur petit Odin, né le 29 avril.

Que ce soit dans un marché public, à la maison ou dans un magasin de jouets, Nick Carter est très généreux sur les réseaux sociaux afin de donner des nouvelles de son fils à ses fans. Voici quelques photos, juste pour notre plaisir:

Farmers market with my ❤️❤️ Une photo publiée par Nick Carter (@nickcarter) le 10 Déc. 2016 à 9h56 PST

Me and my little buddy shopping for baby stuff at #buybuybaby #babies #family Une photo publiée par Nick Carter (@nickcarter) le 25 Oct. 2016 à 11h38 PDT