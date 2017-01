Katherine Heigl a eu son petit garçon!

17-01-2017 | 13h42

Katherine Heigl et son mari, Josh Kelley, ont accueilli un petit garçon, Joshua Bishop le 20 décembre, mais viennent seulement de partager la bonne nouvelle. Un représentant du couple a confirmé les informations de People.

L'ancienne star de Dre Grey, leçons d'anatomie avait révélé être enceinte dans un post sur son blogue Those Heavenly Days au mois de juin, expliquant par ailleurs avoir été la première surprise. «Vu que je n'avais jamais été enceinte et comme mon gynécologue me l'a rappelé l'an dernier, je suis à un âge avancé, je n'étais pas sûre que la grossesse était même possible, a-t-elle écrit. Et puis finalement, si, complètement! C'était totalement inattendu mais néanmoins un ravissement... Tout le truc de la grossesse est nouveau pour moi, mais la joie d'avoir un bébé ne l'est pas.»

Katherine Heigl et Josh Kelley sont effet les parents adoptifs de Naleigh, une petite fille de 8 ans originaire de Corée du Sud, et de Adalaide, 4 ans.

Happy New Years Eve from the Kelley girls! Here's to a spectacular, joyful abundant 2017 for all! 🎉👏😘 Une photo publiée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 31 Déc. 2016 à 18h33 PST

L'actrice de 38 ans s'était amusée de ses fringales lors d'une interview au mois de septembre, expliquant être accro à la restauration rapide et aux beignes. «Oh oui, j'ai toujours une pléthore de beignes dans de très belles boîtes roses, et je ne peux pas arrêter de penser à eux.»

For all you gestating ladies out there check out Those Heavenly Days for my "Pregnancy Favs...Thus Far" and get some tips and tricks for feeling more comfortable inside and out while growing a life! thoseheavenlydays.com Une photo publiée par Katherine Heigl (@katherineheigl) le 20 Sept. 2016 à 14h09 PDT

Le petit Joshua n'est peut-être pas le dernier bébé du couple, puisqu'en 2012, l'actrice confiait à E! News qu'elle aimerait bien avoir «quatre enfants». Pour le moment, elle consacrera toutefois son temps à ses deux filles et au petit Joshua, ainsi qu'à son bébé télévisuel, la série Doubt, dont la diffusion débutera le mois prochain aux États-Unis.