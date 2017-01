La fille de Reese Witherspoon ressemble tellement à sa mère!

16-01-2017 | 14h17

Un responsable de studio a confondu la fille de Reese Witherspoon, Ava Philippe, avec la star du cinéma tellement elle ressemble à sa mère, lors d'une première de film en décembre.

L'actrice de 40 ans a deux enfants, Ava, 17 ans et Deacon, 13 ans, avec son ancien mari Ryan Phillippe, et l'aînée a clairement un air de famille avec sa mère. En fait, les deux femmes se ressemblent tellement qu'elle a été identifiée par erreur comme l'actrice oscarisée, à la première du film d'animation Chantez dans lequel Reese Witherspoon prête sa voix au personnage de Rosita.

«Il y avait la première du film Chantez, à Noël, et le chef du studio est venu vers Ava et l'a félicitée pour le film, dit la vedette du film Wild à Entertainment Tonight. Mais je l'aime trop. J'ai beaucoup de chance d'être sa mère, et je suis très heureuse qu'elle soit dans ma vie, et que je puisse aller partout avec elle. C'est vraiment un honneur.»

La ressemblance entre la mère et la fille saute aux yeux, et la star l'a même souligné dans une publication Instagram qu'elle a partagée il y a deux semaines. Mais Reese Witherspoon a déjà affirmé que, même si «tout le monde assure» que sa fille lui ressemble, les deux intéressées «ne voient pas (la ressemblance)»!

Me and my girl 💖 #Happy2017 Une photo publiée par Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) le 2 Janv. 2017 à 9h43 PST

Reese Witherspoon a aussi un autre garçon, Tennessee, avec son mari Jim Toth. Et même si elle est mère de trois enfants, elle a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment tout ce qui concerne les réseaux sociaux.

Heureusement, la comédienne peut demander conseil à ses deux aînés, mais aussi à Kathryn Newton, avec qui elle joue dans Big Little Lies. Celle-ci joue sa fille dans la série de HBO et elle l'a aidée à décrypter le monde de Twitter et Instagram. «Je suis là: "C'est quoi, ce truc, sur Instagram, et ça veut dire quoi, avec ce hashtag?" Et elle m'explique tout», déclare la belle blonde avant de qualifier sa partenaire de «géniale».

Il faudra attendre le 19 février pour découvrir le premier épisode de la série réalisée par Jean-Marc Vallée sur la chaîne américaine HBO.