Pierre-Yves Cardinal: déjà 10 ans de carrière

Marie-Claude Doyle 22-01-2017 | 04h00

Pierre-Yves Cardinal démarrera l'année 2017 au théâtre La Licorne, dans la comédie noire Une mort accidentelle (ma dernière enquête), jusqu'au 25 février. Il jouera un jeune chanteur pop qui essaiera de déguiser en cambriolage qui a mal tourné le meurtre de son amoureuse, une animatrice télé, qu'il vient de commettre. Marie-Pier Labrecque, Denis Bernard et Marie-Hélène Thibault font aussi partie de la distribution de cette pièce de François Archambault, mise en scène par Maxime Denommée.

Le chemin parcouru

En 2006, le comédien sortait de l'Option-Théâtre du cégep Lionel-Groulx. «Je ne peux pas me plaindre. J'ai des contrats extraordinaires avec des gens hyper-talentueux, inspirants. Je trouve ça vraiment super. Mais je regarde le chemin que j'ai parcouru, et les cinq premières années n'ont pas été faciles. J'ai eu des contrats à gauche et à droite, et des années où je n'avais pas d'argent. Après ça, je me suis mis à faire du doublage, de la surimpression vocale, de la narration, de la publicité. Le côté "alimentaire" était réglé et celui du désir de travailler souvent aussi. Ça s'est mis à débouler à cause du film de Xavier Dolan (Tom à la ferme). Depuis ce moment-là, j'ai plein de projets.»

Celui qui a d'abord étudié en sciences n'a jamais regretté son choix. «Je me suis toujours dit en sortant de l'école que j'allais travailler parce que, au pire, j'allais monter un show. Ça m'arrivait souvent, quand je n'avais pas de contrat, de lire un roman à voix haute et de le travailler. Ç'a quelque chose d'un peu sportif comme métier. C'est un entraînement du cerveau, des émotions. C'est très physique. J'ai beaucoup appris avec Xavier (Dolan). Je ne pouvais pas tomber sur un meilleur pédagogue. J'étais tout le temps sur le plateau. Je le voyais travailler et il me donnait des conseils. J'ai appris à la vitesse grand V.» Puis, son rôle de journaliste dans Les jeunes loups l'a fait connaître du grand public.

De gros patins à chausser

Depuis l'automne, Pierre-Yves Cardinal joue l'enquêteur de police Richard L'Espérance dans L'Échappée, à TVA, mais son plus grand rôle sera sans doute celui de l'ancien capitaine et numéro 4 des Canadiens de Montréal dans la série Jean Béliveau, qui sera diffusée dès le 15 mars à Historia.

Sportif, l'acteur joue comme défenseur dans une ligue de garage.

Pour la série, il a dû changer son style de jeu pour jouer à l'attaque. «J'ai le vertige quand j'ai un contrat substantiel comme celui-là. Tom à la ferme m'avait fait la même affaire. En lisant le scénario, j'ai dit: "Wow! Quel personnage extraordinaire!" Ensuite, je me suis demandé si j'allais être capable de le rendre. L'angoisse vient. En plus, Jean Béliveau n'était pas quelqu'un de flamboyant. Il était très réservé. Alors là, tu te dis: "Comment je vais faire pour faire passer ça à l'écran et que ça soit enlevant?" J'ai toujours un peu la même démarche pour mes rôles. Je pars tout le temps de l'enfance, à savoir d'où la personne vient, ce qui l'a construite, quels ont été ses modèles.»

Pierre-Yves a rencontré à plus d'une reprise la veuve de l'ancien hockeyeur décédé le 2 décembre 2014 et la fille du couple, Hélène Béliveau. «Elles étaient super gentilles et ouvertes à ce qu'on allait proposer et elles n'étaient pas du tout contrôlantes. Elles ne voulaient pas trop en savoir pour avoir des surprises. C'était vraiment le fun. Ça ne m'a mis aucune pression. C'était une bonne tape dans le dos.»

Par ailleurs, Pierre-Yves Cardinal joue dans le long métrage Le fils de Jean, de Philippe Lioret, qu'on a vu récemment en salle, et dans la série Trop, qu'on verra cet hiver sur ICI Tou.tv.