Trois Spice Girls poursuivies par... Victoria Beckham!

16-01-2017 | 09h44

Victoria Beckham aurait déclaré la guerre à ses anciennes copines des Spice Girls en entamant une poursuite contre les trois membres du groupe qui avaient annoncé l'été dernier vouloir se réunir.

La femme de David Beckham serait contre l'idée que Geri Horner-Halliwell, Melanie Brown et Emma Bunton reforment un trio pour chanter les anciennes chansons des Spice Girls, selon le journal britannique The Sun.

L'ex-Posh Spice aurait donc contacté ses avocats pour mettre un terme à ce projet.

«Les filles sont dévastées. C'est une façon très triste de terminer cette histoire», a affirmé une source à The Sun. «Victoria a été une grande partie de leur vie et maintenant elle utilise des avocats pour bloquer leur retour», a également déclaré la source.

Geri, Mel B et Emma avaient annoncé il y a quelques mois avoir formé le trio GEM pour revenir, éventuellement, sur scène. Peu après, leur nouvelle chanson Song For Her a fuité sur le web et The Guardian a rapporté en décembre que rien n'avait encore été organisé pour leur éventuel retour.

Dans une entrevue accordée au Sunday Times en octobre, Victoria Beckham avait mentionné qu'elle supportait la formation du trio GEM, à condition que les filles chantent leurs propres compositions. «Je crois qu'elles devraient chanter du nouveau matériel, parce que ce que les Spice Girls ont fait était très spécial. Si elles chantent les succès des Spices Girls, je serai peut-être un peu triste.»

Melanie Chisholm avait, tout comme Victoria Beckham, refusé de se remettre dans la peau de Sporty Spice.

Le groupe s'est séparé en 2000, mais s'est reformé à quelques occasions dont en 2012 pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres.