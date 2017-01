Kim Kardashian: un journal dévoile des extraits du braquage

Avec WENN 16-01-2017 | 09h24

Le Journal du dimanche a publié ce week-end des extraits de l'audition devant les policiers français de la vedette américaine de téléréalité, Kim Kardashian, victime d'un braquage spectaculaire à Paris en octobre 2016.

L'audition a duré une heure dans la nuit du 2 au 3 octobre juste après l'agression qui s'est déroulée dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris, où Kim Kardashian était venue assister à la Fashion Week.

Au retour d'un dîner après minuit, «j'ai entendu du bruit à la porte, comme des pas, et j'ai crié pour demander qui était là, personne n'a répondu. J'ai appelé à 2 h 56 mon garde du corps (qui était absent, ndlr). J'ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver plus le monsieur de l'accueil qui était attaché», a-t-elle raconté.

«Les deux hommes étaient cagoulés, l'un avait un masque de ski et il avait une casquette et une veste avec "Police" écrit dessus. (...) Il m'a demandé avec un fort accent français ma ring (bague). Elle se trouvait sur la table de chevet, elle vaut 4 millions de dollars. (...) Je lui réponds que je ne sais pas, il sort une arme et je lui montre la bague. Il a dirigé l'arme vers moi. Il prend la bague, il a des gants. Il m'a demandé où sont les bijoux et l'argent», a précisé la starlette de 36 ans qui est restée très discrète depuis cette agression.

«Ils m'ont attachée et mis des câbles en plastique et du scotch sur les mains, puis m'ont scotché ma bouche et mes jambes. Ils m'ont portée dans ma salle de bains, plus précisément dans ma baignoire», a-t-elle ajouté.

Les voleurs avaient emporté une bague et un coffret de bijoux pour un montant total de neuf millions d'euros, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.

Six suspects, dont le chef présumé du commando, ont été mis en examen et incarcérés vendredi, portant à dix le nombre de personnes mises en cause dans cette affaire.

Le garde su corps brise le silence

Pascal Duvier est revenu sur la soirée tragique au cours de laquelle Kim Kardashian, dont il s'occupait de la sécurité, a été agressée par un gang d'hommes armés. Au moment des faits, le garde du corps était avec les sœurs de Kim Kardashian, Kendall Jenner et Kourtney Kardashian, dans un autre quartier de Paris, pour assurer leur sécurité.

Accusé par certains de ne pas avoir bien fait son travail, il avait préféré se faire discret, que ce soit en public ou sur les réseaux sociaux. Depuis, certains des braqueurs présumés ont été arrêtés et Kim Kardashian a fait son retour sur le devant de la scène. Il a décidé de parler. «Je n'aime pas perdre mon temps avec des "si"... De bonnes et de mauvaises choses arrivent. La vie est une chaîne de réaction des décisions et des actions que vous choisissez de faire, vous ne pouvez pas décider de changer seulement certaines choses. Chaque changement affecte le tout», a-t-il confié lors d'une interview avec Fairfax Media.

Le garde du corps n'a pas voulu confirmer si oui ou non il travaillait toujours pour Kim Kardashian et Kanye West, qui auraient complètement changé leur système de sécurité et le nombre de gardes du corps qui les entourent après l'agression. «C'est une question qui revient souvent et pour être honnête, peu importe si je travaille ou non (pour Kim et Kanye)... Le client devrait être celui qui répond à cette question. Je me concentre sur de nouveaux défis, de nouvelles offres avec des clients existants ou nouveaux», a-t-il précisé.

Kim Kardashian et Kanye West n'ont pour l'instant pas commenté les propos de Pascal Duvier.