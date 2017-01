Marie-Mai: un message pour rassurer ses fans

16-01-2017 | 08h31

Un peu plus discrète ses temps-ci sur les réseaux sociaux, Marie-Mai a tenu à rassurer ses fans: elle va bien et cette pause lui fait le plus grand bien.

«Je sais, je sais. Les réseaux sociaux et moi on est distants dernièrement mais cette pause me fait beaucoup de bien!Je reviendrai mes amis», a-t-elle écrit sur Twitter dimanche.

Je sais, je sais. Les réseaux sociaux et moi on est distants dernièrement mais cette pause me fait beaucoup de bien!Je reviendrai mes amis❤ — Marie-Mai Bouchard (@MarieMaiReal) 15 janvier 2017

La chanteuse avait habitué ses fans au cours des dernières années au fait qu'elle était très active sur le web, leur envoyant messages et photos relatant sa vie et sa carrière plusieurs fois par semaines.

Or, depuis quelques temps, la coach de La Voix Junior a diminué sa présence sur les réseaux sociaux, sans toutefois tomber dans le silence absolu. Elle a en effet continué de donner des nouvelles de sa grossesse et partager des clichés de moments marquants de sa vie, dont son shower de bébé.

À une internaute qui lui a suggéré de prendre tout le temps nécessaire en lui disant espérer que tout allait pour le mieux, l'interprète de Jamais trop tard a répondu que: «Oui tout va TROP bien justement! J'essaie d'en profiter le plus possible!»

On en conclut donc que la grossesse de la belle se déroule à merveille. D'ailleurs, la petite fille de Marie-Mai et son amoureux David Laflèche devrait naître au cours des prochaines semaines.