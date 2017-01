Ben Affleck: réaliser pour coucher plus

15-01-2017 | 13h19

Ben Affleck était reçu vendredi sur le plateau du Graham Norton Show avec Sienna Miller, sa co-star dans Live By Night.

L'acteur a également réalisé le film, et écrit le scénario. Après que le présentateur lui a fait remarqué qu'il s'était réservé pas mal de scènes torrides dans le film, ce dernier a eu une réponse pour le moins honnête. «Pourquoi passer à la réalisation, si ce n'est pour ça? C'est un peu tout l'avantage!», a-t-il en effet rétorqué en riant.

Pour Ben Affleck, endosser autant de casquettes pour Live By Night était tout de même une sacrée pression. «Quand tu fais tout ça, c'est difficile d'éviter les critiques», a confié l'acteur oscarisé. Malgré tout, il n'observe pas trop de différence dans sa relation avec le public depuis qu'il est passé derrière la caméra.

«Peut-être. Je ne sais pas. Les gens pensent que les acteurs sont pas mal stupides, et les traitent comme des animaux de la ferme, donc j'imagine que j'ai un peu plus de crédit! Mais les gens ne me respectent toujours pas!», a-t-il ajouté.

Il en a toutefois profité pour saluer encore une fois le talent de son petit frère, Casey Affleck, qui a remporté son premier Golden Globe pour son rôle dans le film Manchester By the Sea.

«C'était spectaculaire et largement mérité, a-t-il confié à Graham Norton. Quand j'ai eu l'Oscar j'ai remercié tout le monde en citant Casey, que j'ai qualifié de génie, mais il a remercié tout le monde sauf moi. Je lui souhaite moins de bonheur maintenant», a-t-il toutefois plaisanté. Voit-il pour autant son frère remporter un Oscar? «Ce serait excitant. On serait les deux premiers frères à avoir gagné tous les deux, ce qui serait cool», a confié Ben Affleck.