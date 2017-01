Drake et Jennifer Lopez: leur amour arrive au bon moment

14-01-2017 | 16h56

Drake reprend confiance grâce à son histoire avec Jennifer Lopez, car la belle n'essaye pas de la cacher. La relation naissante entre les deux artistes a surpris leurs fans, quand ils l'ont révélée sur Instagram, récemment.

Suite à la fin de son histoire d'amour par intermittence avec son amie et collaboratrice Rihanna, qui ne voulait pas s'engager dans leur histoire, Drake a assisté à la résidence de Jennifer Lopez à Las Vegas, et les deux ont été vus, plus proches que jamais, alors qu'ils passaient le Nouvel An ensemble.

«Ça ne pouvait pas tomber mieux pour Drake, assure une source au magazine Grazia. Il se sentait encore un peu déprimé après avoir été rejeté de la sorte par Rihanna. Puis Jen est venue et elle a tout changé.»

Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE Une photo publiée par Jennifer Lopez (@jlo) le 11 Déc. 2016 à 2h30 PST

Jennifer Lopez, 47 ans, a assisté au concert de Nouvel An de Drake au club Hakkasan, où ils avaient précédemment diné avec un large groupe d'amis, d'après Usmagazine.com. La bomba latina aurait même annulé son concert à un million de dollars pour passer la soirée avec le rappeur.

«Il s'est fait tout seul, il a sa propre carrière et il sait que Jen trouve ça attirant, poursuit la source. Mais surtout, il sait que Rihanna sera jalouse, parce qu'elle ne s'y attendait pas.»

Le chanteur de 30 ans est l'un des artistes rencontrant le plus de succès au monde. Son quatrième album solo s'est classé à la première place du classement Billboard Hot 100, et c'est l'album le plus vendu de l'année avec 1,04 millions d'équivalent-ventes.

La fin de son histoire avec Rihanna a eu lieu après que l'interprète de One Dance lui ait déclaré sa flamme en public, alors qu'il lui présentait une récompense aux MTV Music Awards, en août dernier. Mais la belle a été plus avare, question sentiments, ce qui aurait causé des tensions entre eux.

«Sortir avec Jen lui a redonné de la confiance. C'est vraiment une histoire pour rebondir, dans un sens, mais une histoire saine, ajoute la source. Jen pense beaucoup de bien de Drake et ne le traite pas du tout comme le faisait Rihanna. Elle n'a vraiment pas hésité à mettre leur histoire en avant, et ne veut pas cacher quoi que ce soit.»