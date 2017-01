Les résolutions de nos vedettes

Patrick Delisle-Crevier, Michèle Lemieux, Steve Martin et François Hamel 16-01-2017 | 04h00

7 Jours a demandé à plusieurs personnalités quelles seront leurs résolutions pour 2017. Voici de quoi vous inspirer!

Marie Soleil Dion «Je suis du genre à en prendre à longueur d'année. Ma principale résolution en ce moment, c'est de travailler fort pour que les beaux projets continuent.»

Édith Cochrane «Ma résolution cette année sera... de ne pas en prendre. On se met cette pression inutilement en début d'année. Moi, je vais tenter simplement d'être un meilleur être humain durant toute l'année.»

Jean-François Mercier «Mes résolutions, je les prends à longueur d'année, et je suis fier de moi. J'ai arrêté de fumer, je vais au gym et j'ai un bel équilibre. Je n'ai pas besoin du 1er janvier pour faire ça.»

Catherine Proulx-Lemay «Je prends la même depuis 10 ans. Visiblement, ça ne fonctionne pas, mais je garde espoir! Ce que je veux, c'est de réussir à être dans le moment présent et de moins anticiper les choses.»

Jean Airoldi «Au mariage de Caroline Néron, j'avais accepté le défi de faire du yoga chaud. Comme j'ai ralenti le rythme un peu, j'ai l'intention de prendre la résolution de m'y remettre. Je souhaite aussi retourner à l'école pour perfectionner mon anglais.»

Bryan Audet «J'ai essayé plusieurs fois de m'entraîner de façon régulière. Depuis novembre, ça va bien. J'éprouve du plaisir à le faire, et j'espère garder la même cadence au retour des fêtes.»

Anaïs Favron «Mes résolutions? Je les ai prises quand j'ai dû arrêter la radio cet été, à la suite de petits problèmes de santé. En définitive, j'ai découvert que je souffrais simplement d'une allergie aux pommes

de terre! Mais, dorénavant, je me fais passer avant le travail.»

Guy Jodoin «Ma résolution, c'est d'accepter plus souvent les invitations. Dernièrement, on m'a invité à un party des fêtes. J'ai accepté même si je travaillais le jour suivant. Résultat: j'ai eu du fun, et j'étais quand même en pleine forme pour les enregistrements en studio le lendemain.»

Alexe Gaudreault «Ce que je veux par-dessus tout, c'est de pouvoir continuer à vivre de la musique. Ma résolution est donc de tout faire ce qu'il faut pour que ça marche.»

Peter MacLeod «Ce que j'aimerais, en 2017, c'est de comprendre et de ne plus être dans le jugement. Ça vient avec ma quête de vérité et de liberté. Je veux être le plus vrai possible, et je suis convaincu que plus je vais l'être, plus je vais me sentir libre.»

Patrice Bélanger «Ma résolution sera de tenter de décrocher et d'apprendre à dire non. J'ai des insécurités au sujet de mon métier, alors j'ai du mal à dire non.»

Maripier Morin «Je ne prends jamais de résolution. Pourtant, j'ai tout à changer: j'ai tous les défauts du monde! Je ne m'entraîne pas, je mange mal, etc. Je suis hyper disciplinée dans mon travail, mais pas du tout dans ma vie personnelle. Ça serait une bonne idée d'adopter la résolution de m'occuper de ma santé.»

Marie-Claude Barrette «Je compte prendre encore plus soin de moi et je veux aussi en faire davantage sur le plan social.»

Bernard Fortin «J'ai envie de m'écouter davantage et d'être moi le plus possible.»

Myriam Leblanc «En 2017, j'ai envie de foncer, de continuer d'avoir confiance en mes moyens et de ne pas vivre dans le doute.»

Amélie B. Simard «Je veux me lancer dans des projets qui me plaisent et m'écouter encore davantage.»

Marie-Soleil Michon «Mon défi cette année? Parvenir à avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle.»

Joël Legendre «Je me fixe plutôt des objectifs et, cette année, je veux faire preuve de plus de patience avec les enfants. (rires)»

France Castel «Je veux être le plus présente possible, ici et maintenant, et suivre l'énergie, ne rien forcer et essayer de vieillir en grâce.»

Jean-François Breau «Perdre 10 lb. (sourire) Sans blague, j'ai fait une grossesse sympathique! Voici venu le temps de remédier à la situation.»

Sophie Nélisse «J'aimerais être plus douce, plus gentille et moins impatiente quand je parle à ma mère. Je compte vraiment travailler là-dessus.»

Gino Chouinard «Je suis en mode continuité et virages lents. Je veux aussi prendre soin davantage de mon corps. J'ai besoin de faire un peu plus d'exercice.»

