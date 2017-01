Anaïs Favron: champagne et amitié pour ses 40 ans

12-01-2017 | 13h24

Anaïs Favron, qui a eu 40 ans mercredi, a décidé de célébrer son anniversaire en buvant du champagne en compagnie de ses deux amies de longue date: Sophie Cadieux et Édith Cochrane.

L'animatrice a publié une belle photo du trio sur son fil Instagram indiquant qu'elle a troqué les cocktails de type «sex on the beach», qu'elle buvait à 18 ans, pour du champagne pour son 40e anniversaire.

Elle en a également profité pour souligner les 20 ans d'amitié qu'elle partage avec ses copines et pour leur mentionner que leur tour viendra aussi très bientôt. En effet, Sophie Cadieux et Édith Cochrane auront elles aussi 40 ans au mois d'août prochain.

«On a fêté mes 18 ans en buvant des sex on the beach dans un lady's night et maintenant c'est le champagne pour les 40ans... elles sourient sur la photo mais leur tour s'en vient! :) #20ansdamitiéish #jouvrelebaldes40 #production1977 #ensemblelesridesfontmoinsmal!»