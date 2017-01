Sophie Nélisse et Maxime Gibeault sont en couple!

12-01-2017 | 09h59

Sophie Nélisse a publié mercredi une photo sur Instagram qui semble confirmer les rumeurs qu'elle formerait un couple avec son partenaire de Les Dieux de la danse, Maxime Gibeault.

Les deux comédiens sont photographiés dans Central Park, à New York, tout sourire.

🦊🐰 Une photo publiée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 11 Janv. 2017 à 9h13 PST

Ensuite, on apprend en lisant les commentaires qu'un baiser a été échangé entre les deux tourtereaux juste avant la prise de cette photo grâce à ce commentaire de Maxime Gibeault:

«Je me rappelle pas si j'étais si heureux à cause du lipsil qui goûtait bon que tu ma donner juste avant à cause dû bisous ou si c'était les papillons dans mon ventre hihi , une chose est sur t'es pas mal belle et , mais shuuuttttt ennnhhhh.»

Un peu plus bas, Sophie Nélisse réplique en écrivant: «T vrm genre cutie pie! Okaiiee jle dirai pas promis».

On ne peut donc plus en douter: il y a de l'amour dans l'air entre la vedette de Rêves noirs et celui qu'on a vu dans Il était une fois... les Boys.