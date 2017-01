Découvrez l'extravagant cadeau de Drake pour sa douce

Avec Canoe.ca 12-01-2017 | 09h16

Drake n'hésiterait pas à gâter sa nouvelle amoureuse Jennifer Lopez en lui offrant un collier Tiffany Victoria avec des diamants de 15 carats d'une valeur de 100 000 $ US en guise cadeau du Nouvel An.

Selon People, la chanteuse de 47 ans se serait empressée de porter le bijoux et l'a immortalisé sur son compte Instagram. Sur le cliché, partagé la semaine dernière, on y voit l'interprète de On the Floor vêtue d'une robe rouge avec un châle en fourrure. Elle porte également son nouveau collier ainsi qu'un bracelet, des boucles d'oreille et une bague, tous en diamant.

Looking at 2017 like... mmmhmmm u gonna get it... #lucky17 #shadesofblue #worldofdance #AllIHave #byebyebirdie #spanishalbum and thats just the beginning... more surprises to come #stayfocused #stayhumble Une photo publiée par Jennifer Lopez (@jlo) le 2 Janv. 2017 à 0h13 PST

People a aussi rapporté que Jennifer Lopez était vêtue de la sorte pour fêter le passage à la nouvelle année et elle s'est rendue au concert de Drake, 30 ans, au club Hakkasan de Las Vegas pour l'occasion.

La rumeur d'une relation entre les deux stars a commencé début décembre, quand le rappeur a assisté à deux concerts de la chanteuse dans la ville de tous les péchés et a organisé une petite fête à laquelle elle est venue. Les proches de Jennifer Lopez et Drake assurent cependant que rien n'est sérieux pour l'instant.

«Jennifer et Drake ont l'air vraiment heureux. Leurs amis n'ont aucune idée d'où va cette relation. Jen est ravie de cette nouvelle année. Elle n'arrête pas de traîner avec Drake, et il lui a rendu visite chez elle. Elle n'a que des bonnes choses à dire sur lui», a confié une source à People.