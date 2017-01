C'est chaud entre Selena Gomez et The Weeknd!

11-01-2017 | 15h14

Est-ce que Selena Gomez aurait trouvé son Starboy? Quoi qu'il en doit, l'ex de Justin Bieber et The Weeknd semblent très proches, si on en juge par des clichés qui ont circulé sur le web mercredi.

Sur l'une des photos publiées sur le site TMZ, on voit l'interprète de Hands To Myself et le chanteur canadien s'embrasser passionnément.

La photo aurait été prise à Santa Monica, en Californie, à la sortie d'un restaurant dans lequel le «nouveau couple» aurait passé la soirée. Selena Gomez semble particulièrement éprise du chanteur, ayant enroulé ses bras autour de lui.

So this happened ... https://t.co/Tx25pANXlo — Erica Steiner @ TMZ (@SendARavenPlz) 11 janvier 2017

Rappellons que Selena Gomez est une bonne amie de Gigi Hadid, la soeur de Bella Hadid avec qui The Weeknd, alias Abel Tesfaye, a rompu en novembre dernier.