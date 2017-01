Agressions sexuelles: un ex animateur star devant la justice

11-01-2017 | 13h11

Déjà en prison pour des faits de pédophilie, l'octogénaire australien Rolf Harris, ancien animateur vedette de la BBC, doit de nouveau répondre devant la justice britannique d'agressions sexuelles commises entre 1971 et 2003.

Le procès de l'artiste de 86 ans, adulé des enfants anglo-saxons, s'est ouvert mercredi à Londres et devrait durer six semaines. Dispensé de comparaître en raison de son état de santé, Rolf Harris, qui nie toutes les charges, a pu écouter le procureur lire l'acte d'accusation via un lien vidéo, depuis la prison de Stafford.

Il avait été condamné en 2014 à cinq ans et neuf mois pour des agressions sexuelles commises entre 1968 et 1986 sur quatre victimes âgées de 8 à 19 ans. Il avait alors plaidé non coupable, même s'il avait confessé «une part d'ombre».

Cette fois, il est accusé d'attouchements sexuels et d'agression sexuelle en public sur sept filles et femmes, âgées de 12 à 42 ans, dont une aveugle et handicapée.

Ancien champion de natation, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, Rolf Harris est une personnalité très connue au Royaume-Uni. Il a peint un portrait d'Elizabeth II pour ses 80 ans et a chanté en solo au palais de Buckingham à l'occasion du jubilé de diamant de la reine en 2012.

Animateur jusqu'en 1993 de l'émission Rolf's Cartoon club présentant des dessins animés, il avait également enregistré une vidéo dans le cadre d'une campagne anti-pédophilie intitulée «les enfants savent dire non».