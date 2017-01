Les Kardashian victimes d'un nouveau vol?

11-01-2017 | 10h48

Un peu plus de trois mois après avoir été ligotée, barricadée et volée pour plus de 9 millions d'euros à Paris, voilà que Kim Kardashian et sa famille seraient de nouveau victimes d'un vol.

Cette fois, la cible aurait été l'une des boutiques de vêtements DASH de Los Angeles opérées par les soeurs Khloé, Kourtney et Kim Kardashian, a rapporté le site américain TMZ mardi.

En plein jour, une femme est entrée dans le commerce et en a profité pour y dérober pour 1600 $ de vêtements et parfum avant de prendre la fuite en voiture. La suspecte n'aurait pas été localisée par les autorités et son identité n'est pas connue.

Selon le site Hollywood Life, Kim et sa mère Kris Jenner ont été mises au courant du vol. Leur première inquiétude était de savoir si quelqu'un avait été blessé au cours de l'événement. Comme ce ne fut pas le cas, une source a indiqué au site américain que les deux femmes étaient soulagées, malgré le vol.

Notons que l'enquête progresse à Paris alors que 14 des 17 personnes interpellées lundi étaient toujours en garde en vue mercredi.