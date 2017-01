Mariah Carey poursuit ses promoteurs

11-01-2017 | 08h19

Mariah Carey, qui a connu un très mauvais Jour de l'an avec son concert raté à Times Square, poursuit désormais les promoteurs des concerts qu'elle avait annulés l'année dernière en Amérique du Sud.

Elle affirme qu'elle avait été obligée d'annuler ses venues en Argentine et au Chili faute de paiement.

Ses avocats ont de fait repris en main l'affaire qui l'oppose à FEG Entretenimientos. D'après Mariah Carey, le règlement trop tardif de ses prestations à venir l'autorisait à les annuler en réclamant des dédommagements.

De leur côté, les promoteurs l'accusent d'avoir porté préjudice à leur agence en n'honorant pas ses engagements, mais visiblement, son avocat ne le voit pas de cet œil. «Dans l'industrie musicale, tout le monde connaît l'histoire de ces promoteurs qui promettent de payer mais finissent par ne pas le faire. Ce procès ne cherche pas seulement à éclairer les diverses fautes de FEG... mais aussi à avertir les artistes de leurs promesses non tenues», peut-on lire dans le dossier obtenu par le Hollywood Reporter.

D'après la plainte, FEG devait se tenir à un échéancier qu'ils avaient établi avec Mariah Carey. En octobre 2016, il restait une somme assez importante à payer et le gérant de la chanteuse a annulé sa venue. De fait, d'après son avocat, son engagement l'aurait poussée à refuser d'autres opportunités qui se seraient avérées autrement plus lucratives.

Mariah Carey traverse actuellement une mauvaise passe après sa prestation décriée à New York pour le Nouvel An. Elle avait dû interrompre son mini concert à cause d'un problème technique. Le tôlé provoqué l'a poussée à prendre ses distances des réseaux sociaux, le temps de se remettre de ce flop.