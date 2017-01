Brad Pitt et Angelina Jolie s'unissent pour régler le divorce

10-01-2017 | 11h34

Brad Pitt et Angelina Jolie ont finalement décidé de mettre de l'eau dans leur vin et de faire en sorte de régler leur divorce le plus vite possible, en limitant leurs différends et en préservant leur vie privée.

Dans un communiqué commun, le premier depuis leur rupture, les deux stars expliquent avoir passé un accord pour que les détails du divorce restent privés, et c'est donc un juge privé qui prononcera leur divorce. «Les partis et leurs avocats ont signé des accords pour préserver les droits à l'intimité de leurs enfants et de la famille, en gardant tous les documents de la Cour confidentiels, et en engageant un juge privé pour prendre toutes les décisions légales et faciliter la résolution rapide de tous les problèmes restant», peut-on y lire.

Brad Pitt et Angelina Jolie se disent également «engagés à faire front commun pour guérir et se réunir».

Leur dernier communiqué commun date du mois de novembre. Les détails de leur accord avaient alors fuité. On apprenait qu'Angelina Jolie avait obtenu la garde exclusive des enfants, et que Brad Pitt aurait un droit de visite en présence d'un psychologue. Un juge a validé cet accord le mois dernier, et l'acteur a quelques jours plus tard rempli une motion d'urgence afin de sceller toutes les documents liés au divorce, afin de ne pas heurter ses enfants. Le juge a refusé la requête au motif de l'urgence, Brad Pitt a donc rempli une motion régulière, finalement acceptée par Angelina Jolie.