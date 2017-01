De nombreuses réactions au décès d'Andréanne Sasseville

10-01-2017 | 09h58

Plusieurs personnalités québécoises n'ont pas tardé mardi matin à réagir au décès de l'animatrice Andréanne Sasseville survenu lundi matin.

La chroniqueuse culturelle du 98,5 FM Émilie Perreault a écrit sur Facebook: «Repose en paix Andréanne Sasseville. Ta passion de la musique a été contagieuse. On se souviendra de toi,...»

Le chanteur Louis-Cormier a lui aussi tenu à rendre hommage à l'animatrice: «Andréanne, tu nous auras livré une sacrée bataille. Et t'auras fait briller notre musique jusqu'au bout. X RIP».

L'animatrice Annie-Soleil Proteau a quant à elle écrit: «Jeune.Belle.Passionnée.Résiliente.T'avais pas le droit, maudit cancer. Repose-toi maintenant, Andréanne Sasseville.»

Bien sûr, le groupe SiriusXM Canada a réagi à cette perte sur sa page Facebook: «Aujourd'hui, nous rendons hommage à un membre de la famille SiriusXM. Notre ambassadrice francophone et animatrice des chaînes francophones SiriusXM, Andréanne Sasseville, est décédée hier matin. Passionnée de musique et déterminée à faire connaître le talent d’ici, Andréanne était respectée autant des artistes que de ses pairs. Elle nous manquera énormément. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille durant cette période difficile.»