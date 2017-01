Céline Dion: sa vie sans René, un an après son décès

10-01-2017 | 08h26

Depuis presque un an maintenant, Céline Dion doit faire sans René Angélil, son mari, son manager et le père de ses enfants. Toujours très marquée par son absence, la chanteuse est fière d'avoir tenu le cap et survécu à cette épreuve.

La force qu'elle a trouvée en elle, elle la doit d'une certaine façon à celui qui est parti. «J'entends encore René me dire: "Céline, je t'aime tellement. Il n'y a personne qui va t'aimer autant que moi"... Je suis débordante, j'ai du bagage d'amour pour le restant de mes jours.»

«Je suis fière de moi. D'avoir su être capable de continuer avec René, de le pousser à vivre. D'avoir été à ses côtés, d'avoir été capable de le laisser partir, d'avoir réchauffé son corps glacé», a raconté Céline Dion lors d'une entrevue avec Josélito Michaud diffusé samedi à Radio-Canada Télé.

Le couple a eu trois enfants ensemble, et au cours des interviews qui ont suivi la mort de René Angélil, c'est à eux que la star a rendu hommage. Souvent, la chanteuse a expliqué à quel point ils lui avaient permis de rester alerte et que si ce n'était pour eux, elle aurait sombré. Aujourd'hui, Céline Dion est fière de pouvoir dire qu'ils sont en bonne santé.

«Ç'a été difficile, mais je suis fière d'avoir su tenir la main et préparer mes enfants à leur nouvelle vie sans leur père. Mes trois enfants n'ont aucune séquelle. C'est la chose dont je suis le plus fière», confie Céline Dion. Pour elle en revanche, c'est différent. «Moi j'en ai des séquelles. Je dors encore avec mes jumeaux, et c'est pour apaiser ma peine. Je ne veux pas être seule», ajoute-t-elle.

Quant à sa carrière, la diva québécoise voit les choses légèrement différemment aujourd'hui. Elle n'a plus rien à prouver. «Je n'ai aucun regret. Je trouve que ma vie a été extraordinaire. J'en parle au passé parce qu'aujourd'hui, je peux m'arrêter quand je veux (...) Je n'ai plus à me prouver à moi-même. J'ai mieux maintenant, j'ai mes enfants», détaille également Céline Dion.