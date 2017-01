Hollywood: les stars et les résolutions

Marie-Josée Roy 15-01-2017 | 04h00

Qu'elles désirent se montrer plus aimables, perdre quelques kilos ou voyager davantage, les vedettes n'échappent pas aux intentions louables qui vont de pair pour plusieurs avec l'arrivée d'une nouvelle année. Pleins feux sur les bonnes résolutions du Tout-Hollywood et sur celles que les stars n'ont pas su tenir.

Place à l'amélioration en 2017

La vedette de Joy, Jennifer Lawrence, a déjà affirmé qu'elle souhaiterait avoir le courage de ses opinions. «J'ai essayé de trouver un équilibre, de me montrer gentille et polie tout en disant ce que je pense, mais je n'y arrive pas. Je finis toujours par me faire marcher sur les pieds.»

«Je me considère comme très chanceuse. Je suis de plus en plus heureuse et en paix avec moi-même, alors j'aimerais que ça se poursuive», a dit l'actrice de 34 ans, Kate Bosworth, qui file toujours le parfait bonheur avec le cinéaste Michael Polish, qu'elle a épousé en août 2013.

La toujours très zen fondatrice du site Goop, Gwyneth Paltrow, a déjà pris la résolution de s'initier à la méditation. «C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je ne sais pas comment», a-t-elle avoué, en ajoutant qu'elle prévoyait faire appel... à trois spécialistes.

Malgré une carrière enviable, Nicole Kidman rêve encore d'être mise au défi. «Ma résolution, pour la prochaine année, est de me pousser à sortir de ma zone de confort», a-t-elle révélé.

La cyberintimidation est au cœur des préoccupations d'Adam Levine, leader de Maroon 5. «J'aimerais combattre la façon affreuse qu'ont les gens de se traiter les uns les autres sur les réseaux sociaux», a-t-il confié. Le chanteur a du pain sur la planche!

Un petit effort!

La chanteuse canadienne Shania Twain ne néglige aucun effort pour conserver sa taille de guêpe, comme en font foi ses bonnes intentions. «Je dois arrêter de manger des féculents. Je prends la même résolution chaque année!», a confessé celle qui a aujourd'hui 51 ans.

Ed Sheeran a bien du mal à adopter les saines habitudes de vie auxquelles il aspire. «Je devrais arrêter de manger dans les chaînes de restauration rapide, mais je sais que ça n'arrivera pas. Je n'y parviens jamais!», a admis l'interprète de Photograph.

Ils n'ont pas tenu le coup

Justin Bieber avait promis de cesser de fumer en 2016, mais il a été aperçu à plusieurs reprises avec une cigarette au bec.

Même chose pour le chanteur Chris Brown, sans doute trop occupé avec les nombreuses poursuites dont il a fait l'objet pour garder le cap sur ses bonnes résolutions.

La nouvelle maman Blake Lively avait tout mis en œuvre pour retrouver sa taille de guêpe, mais ses projets ont été contrecarrés par un grand bonheur: une deuxième grossesse! L'actrice et son mari, Ryan Reynolds, ont accueilli la cigogne en septembre. Blake a reporté sa bonne résolution à 2017.

Au début de l'année, Kylie Jenner a mentionné qu'elle comptait avoir la main plus légère sur le maquillage et ne dépenser que pour le strict nécessaire. Hélas, la starlette n'a pas lésiné sur l'achat de résidences et de voitures de luxe, en plus de défiler sur les tapis rouges en étant lourdement maquillée. Un échec sur toute la ligne!

Un peu d'humour...

En 2016, l'animateur Ryan Seacrest espérait trouver l'âme soeur pour lui, mais aussi pour son chien, Ginger. «Il y a beaucoup de travail à faire», avait-il avoué. Si l'homme de 42 ans a réussi à décrocher quelques rendez-vous galants avec la mannequin Adriana Lima, on ignore si Ginger a rencontré la perle rare...

Après avoir donné naissance à deux enfants en moins de deux ans, Drew Barrymore a ressenti le besoin de retrouver la forme. «J'aimerais acheter des sous-vêtements moins grands!», déclarait-elle au début de 2016. Mission accomplie, puisque la vedette de «Un baiser, enfin!» a perdu une vingtaine de livres.

«Je rêve de me trouver un copain et qu'il me laisse afin de pouvoir écrire un nouvel album au sujet de mon chagrin d'amour», a confié Sam Smith, qui est connu pour ses pièces à saveur sentimentale.

L'interprète de Stay With Me serait-il en manque d'inspiration?

Elles n'y croient pas

L'interprète de Roar ne croit pas aux supposées vertus des résolutions de début d'année. «Si j'ai envie de changer quelque chose, je le fais le jour même, a expliqué Katy Perry. On n'a pas à attendre le 1er janvier pour se prendre en main!»

«Je ne crois pas aux bonnes résolutions de début d'année», a confié Demi Lovato. La chanteuse de 24 ans préfère prendre les choses au jour le jour. «Chaque soir, on peut adopter une bonne résolution qu'on mettra en pratique dès le lendemain», a-t-elle suggéré.

La vedette de Divergence, Shailene Woodley, est convaincue qu'il ne sert à rien d'aspirer à de grands changements. «Je ne suis pas du type "résolutions"; je suis du type "évolution", a souligné la jeune femme. On ne doit pas changer les choses, mais plutôt tenter de les faire évoluer.»