Mariah Carey fait une pause des réseaux sociaux

09-01-2017 | 12h36

Une semaine après le concert catastrophique qu'elle a donné à Times Square pour célébrer la fin de l'année 2016, Mariah Carey semble vouloir prendre ses distances avec les réseaux sociaux.

Sur Twitter, elle a laissé un long message audio expliquant sa version de l'histoire avant de s'imposer une cure de détox numérique.

«Je n'ai pas vraiment clarifié la situation sur ce qui est arrivé à la soirée du nouvel an et je le ferais le temps venu, explique-t-elle. Je veux juste que tout le monde sache que je suis venue à New York avec un bon esprit et que je voulais vivre un moment de célébration avec le monde entier. C'est dommage que nous soyons tombés dans les mains d'une équipe de production qui avait des problèmes techniques et qui a décidé de capitaliser sur des circonstances hors de notre contrôle. »

Elle a aussi évoqué la critique dont elle fait l'objet pour avoir décidé d'utilisé une piste sonore de secours pour sa performance du Dick Clark's New Year's Rockin' Eve show diffusé samedi dernier dans toute l'Amérique. «Ce n'est pas simple pour une artiste de chanter et de s'entendre en plein milieu de Times Square avec tout le bruit, le froid glacial, la fumée des machines à fumée et des milliers de personnes qui font la fête, surtout quand les oreillettes ne marchent pas.»

Elle a ajouté que «les producteurs m'ont bien eue, ils ont transformé ce concert en une opportunité pour m'humilier moi, et ceux qui voulaient célébrer le nouvel an avec moi. Plus tard, j'expliquerais plus en détail ce qui s'est vraiment passé.»

À propos de sa pause des réseaux sociaux, Maria Carey explique qu'elle voit cette retraite comme une opportunité. «En plus de remplir mes obligations professionnelles, c'est un moment important pour moi pour me reposer, me retrouver avec mes proches et préparer ma prochaine tournée en mars.»

Ryan Seacrest qui avait présenté l'émission Dick Clark's New Year's Rockin' Eve avait brisé le silence sur la performance de la diva en évoquant la malchance tout en dédouanant les producteurs de tout sabotage. La manager de Maria Carey, Stella Bulochnikov, avait elle aussi poussé un coup de gueule auprès des directeurs de la chaîne, indiquant qu'ils auraient pu mettre une publicité au moment où l'artiste était en train de rater son spectacle. Cette dernière s'est mise à danser sur une musique en play-back, sans pouvoir entendre le retour son à cause des hurlements de la foule, donnant alors un gigantesque moment de malaise.