«Je suis réellement passionnée par mon métier» - Maude Guérin

Carolyn Richard 17-01-2017 | 04h00

Une grande carrière

Côté carrière, j'ai mis un peu trop mes oeufs dans le même panier pendant de nombreuses années; j'ai laissé tomber beaucoup de choses que j'aimais pour me concentrer sur mon métier. J'ai commencé à faire du théâtre à 13 ans et, très vite, j'ai su que c'était ce que je voulais faire dans la vie.

Aussi, j'ai été élevée par un père qui me disait constamment: «Si tu veux faire quelque chose dans la vie, tu dois t'y donner corps et âme.» Alors, c'est ce que j'ai fait et, aujourd'hui, je constate que j'ai un peu oublié de vivre à travers tout ça. Je n'ai pas assez voyagé et je trouve que je n'ai pas suffisamment de connaissances générales, car ma véritable passion a toujours été les arts.

J'ai toujours un projet professionnel en tête. Ce n'est pas mêlant, partout où je regarde et peu importe où je me trouve, pour moi, tout le monde est un personnage! (rires) En fait, je suis très observatrice et je passe beaucoup de temps à regarder le monde vivre, car ça m'intrigue. Il faut croire que je suis réellement passionnée par mon métier.

Si bien ensemble

Dans ma vie, trois éléments nourrissent mon bonheur et contribuent à mon équilibre: mon métier, mon fils et mon amoureux. J'ai connu mon chum, Christian, il y a sept ans, dans le cadre d'un projet professionnel et je me suis rendu compte que c'est très important pour moi que l'on soit complices en ce qui concerne la création. Christian fait des chroniques à la radio, il écrit beaucoup et il voit toujours la beauté des choses.

En amour, je suis très bien tombée, car mon chum est un être exceptionnel. J'ai une grande admiration pour lui, et la chimie est vraiment forte entre nous deux. Malgré le fait qu'il demeure dans la région de Québec avec ses enfants, on arrive à entretenir la passion et on est vraiment bien ensemble.

Féminité assumée

Je dois admettre que j'ai parfois de la difficulté à me regarder à l'écran et, dans Feux, j'ai des scènes d'amour très explicites avec Alexandre Goyette, alors c'était encore plus difficile pour moi de

visionner la série. Cela dit, je n'ai aucune pudeur par rapport à mon métier, et plusieurs m'ont demandé comment je faisais pour tourner des scènes aussi sensuelles; mais, quand je plonge, je plonge!

C'est clair que je ne me trouve pas toujours belle et qu'il y a des périodes où je ne peux pas m'entraîner comme je le voudrais, alors mon rapport à ma propre image est plus difficile. Mais ça importe peu, car mon chum m'aime démaquillée et habillée en «mou»; je ne vois donc pas pourquoi je ne m'assumerais pas en tant que femme! Et mes courbes, je les assume très bien! J'ai le sentiment qu'aujourd'hui la société veut nous faire croire qu'il y a un changement de mentalité qui s'opère par rapport à l'image de la femme, mais je n'y crois pas tellement.

Je pense qu'une belle femme, c'est une belle femme, peu importe sa taille, un point c'est tout. Personnellement, je crois que la beauté est une question de charme avant tout.

Découvrir l'art

Mon fils, Edmond, a déjà 14 ans, et il trouve sa mère pas mal intense par bouts! (rires) Je suis consciente que je peux parfois être soupe au lait avec lui, et j'ai aussi un petit côté autoritaire quand c'est le temps. Pour ma part, je dois dire que je suis hyper fière de lui, car c'est un garçon très sensible; il est une vraie «éponge» et capte toutes les émotions des gens qui l'entourent. Mais comme il prend tout sur ses épaules, il devra apprendre à se protéger... Il est aussi doué d'une très grande sensibilité artistique; il danse à l'école de Louise Lapierre et suit le programme de musique à l'école Joseph-François-Perreault.

Dernièrement, il m'a annoncé qu'il aimerait peut-être devenir acteur. Je ne sais pas si ça va arriver, car il n'a pas encore expérimenté le jeu et, avant de dire qu'on veut être acteur, il faut avoir joué! Mais il est ouvert à tout ce qui touche les arts; il vient avec moi au théâtre, il m'a accompagnée sur le plateau de Feux et il a une grande curiosité, alors je suis certaine qu'il va travailler dans le domaine artistique. Comme c'est un enfant unique, il est quand même assez gâté, sans l'être à l'extrême. On l'aime pas à peu près et, même s'il a 14 ans, il me fait encore de gros câlins. J'en profite! (rires)

Un projet tout spécial

Je suis heureuse que mon fils danse, car j'ai moi-même dansé toute ma vie. J'ai pratiqué la danse classique, le ballet jazz, le flamenco et même la claquette. Sincèrement, la danse me manque beaucoup, mais je travaille présentement à un projet de spectacle solo qui sera empreint de beauté et de lumière, et qui est inspiré de ma grande amie, décédée de l'arthrite rhumatoïde. Ce spectacle, je le prépare avec mon chum, qui est en train de l'écrire, et c'est certain que je vais y danser et y chanter. Je pense que ça m'aidera aussi à faire la paix avec le départ de cette amie.

Mais peu importe le projet, j'ai constamment besoin d'être «en création». Plusieurs de mes proches rient de moi quand je parle de ne plus jouer quand je serai plus vieille, mais ça va certainement arriver... Je ferai alors de la poterie ou quelque chose d'autre dans ma maison de campagne! (rires)

Ne manquez pas Maude Guérin dans Mémoires vives, de retour le mardi 10 janvier à 21 heures, à Radio-Canada. Aussi, la série Feux est disponible sur Ici.Tou.Tv.