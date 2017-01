«Le jeu fait partie de moi» - Rachel Graton

Marie Poupart 16-01-2017 | 04h00

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis sa première apparition à la télévision dans Les super mamies alors que Rachel Graton n'avait que 15 ans.

Depuis, les rôles se sont enchaînés pour l'actrice de 31 ans, qu'on a pu voir dans Toute la vérité, Au secours de Béatrice, Nouvelle adresse et, plus récemment, dans Les Simone, où elle joue Laurence Bousquet.

Celle qui baigne dans le milieu artistique depuis son enfance nous parle de son parcours.

Parlons d'abord du succès des Simone. La complicité entre les quatre comédiennes est palpable dans la série. Êtes-vous également amies dans la vie?

Tout à fait. Je connaissais déjà Karine Gonthier-Hyndman. Nous nous sommes rencontrées à l'école Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont. Puis nous nous sommes recroisées pour le travail et nous avons même suivi des cours de chant ensemble. Au fil du temps, elle est devenue une bonne amie.

J'avais aussi déjà travaillé avec Anne-Élisabeth Bossé, mais pour ce qui est de Marie-Ève Perron, c'est une nouvelle rencontre magnifique. Les sujets abordés dans la série ont suscité entre nous plein de belles discussions et, quand le temps nous le permet, nous aimons partager des soupers ou prendre un verre. Kim Lizotte se joint aussi à nous! Elle est cultivée, sensible, curieuse...

C'est un privilège de travailler avec des personnes d'aussi grand talent. Que pouvez-vous nous révéler sur Anne-Élisabeth Bossé?

Elle est d'une vérité désarmante. Elle a une grande humilité dans sa façon de jouer ainsi qu'un grand dynamisme. Anne-Élisabeth ne se fie pas aux conventions. Elle apprend un texte et se l'approprie. Au théâtre, elle est incroyable.

Sa présence et son charisme sont exceptionnels. Elle est amoureuse de son métier et elle le fait avec passion. Elle est une partenaire de jeu extraordinaire et elle est appréciée par l'ensemble de l'équipe. Elle est franche et ne fait pas de minauderies pour être aimée. Elle est très empathique et elle a une belle écoute.



Depuis votre sortie de l'École nationale en 2010, les rôles se sont succédé. Quel est le personnage qui vous ressemble le plus?

Avez-vous déjà songé à faire autre chose?

Malgré tout, vous avez suivi votre première passion?

D'autres membres de votre famille sont-ils aussi dans le domaine?

Comment vos parents ont-ils réagi quand ils ont appris que vous vouliez travailler dans le domaine?

Souhaitez-vous fonder une famille un jour?

Difficile à dire. Bien que mon personnage de Laurence Bousquet dans Les Simone puisse être un peu «bubbly» et énervé, j'ai, comme elle, un côté un peu réservé dans la vie. Ce que je ressens, je ne le partage pas facilement. Quant à Caroline (Au secours de Béatrice), je partage ses intérêts pour le travail social, car c'est un métier que j'aurais aimé faire.J'ai longtemps travaillé à la base de plein air Le P'tit Bonheur, dans les Laurentides, et j'y ai passé des années extraordinaires. J'ai gravi tous les échelons avant de devenir chef de camp; je m'occupais de la gestion du personnel et de plusieurs autres tâches administratives. J'y ai rencontré des gens de tous les milieux et, aujourd'hui, je me sens très interpellée par la cause des jeunes. J'ai même pensé faire des études en psycho. Je suis très sensible aux besoins des jeunes. Il y a tellement de coupures dans l'éducation, cela doit absolument redevenir une priorité au Québec. Même chose pour les coupures dans les centres jeunesse. On demande à des intervenants de faire des miracles avec pas grand-chose. C'est certain qu'à court ou moyen terme je vais m'impliquer auprès des jeunes!C'est exact. Ça fait tout simplement partie de moi. J'ai été initiée à la musique, à la lecture et au spectacle dès mon plus jeune âge. Mes parents étaient comédiens. Benoit Graton, mon père (le frère de Vincent Graton), est devenu enseignant d'art dramatique au secondaire, mais il a aussi joué dans plusieurs téléromans, dont La maison Deschênes, L'or du temps et Deux frères. Ma mère était comédienne dans des compagnies de théâtre, elle a fait également beaucoup de créations.Mon parrain, Vincent Graton, et moi sommes très complices. Il m'a fait comprendre que tout était possible et que je pouvais avoir confiance en moi. Il y a mes cousins, François Chénier, Thomas Graton et, bien sûr, ma grand-tante Françoise Graton, aujourd'hui décédée, qui a ouvert la voie au théâtre. En 1964, elle a cofondé avec son conjoint, Gilles Pelletier, et Georges Groulx la Nouvelle Compagnie Théâtrale (NCT), devenue le Théâtre Denise-Pelletier en 1997.Au départ, sans toutefois me décourager, ils auraient souhaité que je fasse autre chose. C'est un métier instable, et ils voulaient s'assurer que je ne manquerais de rien dans la vie et que je pourrais réaliser mes rêves. Aujourd'hui, je fais du doublage. J'ai aussi eu la chance de travailler depuis ma sortie de l'école, alors ils sont rassurés, et surtout ils me voient épanouie à faire ce que j'aime!

Bien sûr, mais au moment opportun. Dans mes rêves, je me vois d'ailleurs avoir beaucoup d'enfants. Et un jour, j'aimerais bien devenir famille d'accueil.

Contrairement à Laurence dans Les Simone, vous êtes une fille de plein air, n'est-ce pas?

Tout à fait. C'est au centre de ma vie. J'ai même déjà pensé devenir guide d'aventure et je n'ai pas nécessairement écarté l'idée. J'aime bien vivre des sensations fortes. À 18 ans, avec sept amis, j'ai fait du ski de fond hors-piste dans les Chic-Chocs. Une tradition qui se poursuit depuis, puisque chaque année, nous faisons un voyage semblable, tous ensemble, mais à des endroits différents.

J'adore aussi faire du cyclotourisme (elle circule à vélo à Montréal) et de la gymnastique sur table. J'apprécie les sports d'équipe et j'ai commencé à jouer au hockey sur glace. Certains diront que j'ai un côté garçon manqué, je préfère dire tout simplement que je suis une fille qui aime faire du sport!

Rachel Graton fera partie de la tournée de Tartuffe.

Pour infos: tnm.qc.ca/les tourneesdu-tnm. On peut aussi la voir dans la pièce Assoiffés, en février au Théâtre Denise-Pelletier. Elle sera également de retour dans la deuxième saison des Simone à Radio-Canada en 2017, et dans Au secours de Béatrice, de retour le 18 janvier, à 20 heures, à TVA.