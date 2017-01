Marie-Mai partage un moment de fierté avec ses fans

06-01-2017 | 20h32

Marie-Mai qui doit accoucher dans quelques semaines de son premier enfant a tenu à partager avec ses fans un moment récent qui l'a rendu particulièrement fière.

En effet, la chanteuse a publié un cliché sur Instagram d'un spectacle auquel elle a participé juste avant Noël avec la troupe de La Voix Junior. Elle en a profité pour écrire un message touchant concernant sa fille qui doit naître très bientôt.

«Je me souviendrai toujours du moment que j'ai partagé avec mon chum et notre fille sur scène au spectacle de La Voix Junior», a-t-elle écrit. Elle poursuit en indiquant qu'elle était alors «à bout de souffle» et fatiguée, comme c'est généralement le cas durant une grossesse.

Elle ajoute tout de même que «j'étais fière... Fière de moi, fière des jeunes qui étaient sur scène mais surtout, fière de pouvoir lui faire ressentir tout votre amour avant même sa naissance».

Selon elle, il s'agit d'un réel «privilège».

Elle termine son message en mentionnant que «la prochaine fois que je me retrouverai sur scène, elle sera devant moi!».