Casey Affleck et les limites de la tolérance d'Hollywood

06-01-2017 | 18h08

Applaudi pour sa nomination aux Golden Globes et pressenti pour un éventuel Oscar, Casey Affleck entre finalement dans la cour des grands, après vingt années à stagner en bas de l'échelle du cinéma d'Hollywood.

Acclamé pour sa performance dans Manchester by the Sea, réalisé par Kenneth Lonergan, l'acteur de 41 ans est sur le point de rejoindre son frère Ben Affleck, plus connu, et son ami d'enfance Matt Damon dans le cercle très prisé des stars hollywoodiennes.

Mais cette exposition médiatique a remis en lumière un sombre épisode du passé de l'acteur, qui pourrait avoir un impact sur l'accueil réservé par Hollywood lors des prochaines cérémonies, notamment celle des Golden Globes, dimanche soir.

En 2010, l'acteur est accusé de harcèlement sexuel par Amanda White et Magdalena Gorka, productrice et directrice de la photographie de son premier documentaire-fiction, I'm Still Here.

Casey Affleck a toujours tout nié en bloc et a engagé pour se défendre Marty Singer, l'avocat «chien de garde d'Hollywood». L'affaire a finalement été réglée à l'amiable pour un montant non communiqué. Mais le procès a eu un impact sur l'image de l'acteur qualifié de «manipulateur». Une image à l'opposé de celle que l'acteur à de lui-même: une célébrité timide dans une industrie qui a négligé ses talents.

Parmi les accusations qui pèsent contre lui, Amanda White assure que la star a forcé un assistant caméraman à se dénuder à bord d'un avion, malgré ses protestations.

Amanda White rapporte aussi qu'au cours d'un tournage au Costa Rica, elle n'a pu accéder à sa chambre parce que Casey Affleck et l'autre star du film, Joaquin Phoenix, avaient des rapports sexuels avec deux femmes de l'autre côté de la porte.

Casey Affleck était alors marié à la sœur de Joaquin Phoenix, avec qui il a eu deux enfants. Le couple est aujourd'hui séparé.

«Choquée et écoeurée»

Magdalena Gorka a quitté le film en cours de production, décrivant cette expérience comme étant «la plus traumatisante de sa carière». La directrice de la photographie accuse Casey Affleck et d'autres membres de l'équipe d'avoir parlé ouvertement d'actes sexuels auxquels ils voulaient se prêter avec elle.

Elle raconte avoir été «choquée et écoeurée» d'avoir retrouvé Casey Affleck, qui sentait l'alcool à plein nez, dans son lit, ses bras autour d'elle, dans un appartement à New York.

L'agent de l'acteur, Mara Buxbaum, a refusé toute déclaration à l'AFP, indiquant que la position de Casey Affleck est connue depuis toujours.

En réponse aux accusations de 2010, selon son avocat, les accusations d'Amanda White ne sont «qu'une tactique extraordinaire dans l'effort d'obtenir plus de compensation financière qu'elle ne devait recevoir».

Les médias ont comparé cette affaire à celle de Nate Parker, 37 ans, la star montante du film The Birth of a Nation, acquitté en 2011 du viol d'une étudiante.

L'affaire a pris de l'ampleur l'été dernier après le suicide de cette dernière. Nate Parker avait alors dû faire une croix sur ses chances de remporter un Oscar.

«Considérant le fait que la carrière de Parker a pris un tout autre tournant, nous devons nous demander pourquoi l'affaire Casey Affleck continue d'être reléguée en bas de page, voir complétement passé sous silence», a écrit Amy Zimmerman, l'une des premières à avoir creuser l'affaire Casey Affleck, sur le site internet Daily Beast, en novembre dernier.

La journaliste suggère qu'une chose sépare les affaires Parker et Affleck: leur couleur de peau. Casey Affleck a eu droit selon elle à un traitement moins sévère de la part de Hollywood.

«Je pense qu'être un homme blanc, que vous soyez une star de cinéma ou un simple lycéen, vous donne davantage de seconde chances», a-t-elle expliqué à l'AFP.

En décembre dernier, la journaliste culturel de BuzzFeed, Anne Helen Petersen décrit dans un article le film de Casey Affleck Manchester by the Sea comme «une méditation dévastatrice sur les erreurs du passé qui ne peuvent être complétement enterrées».

Cette critique résonne avec les récents évènements autour la vie de l'acteur qui semble de son côté, avoir mis cet épisode derrière lui.

«Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Parfois votre réponse n'a pas d'importance», a déclaré Casey Affleck lors d'une interview pour le magazine Variety, au mois de novembre.