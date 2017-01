David Bowie a su qu'il était condamné trois mois avant sa mort

06-01-2017 | 17h43

David Bowie est décédé l'an dernier, le 10 janvier, quelques jours après avoir eu 69 ans et la sortie de son vingt-cinquième album studio, Blackstar, en ayant gardé sa maladie secrète.

Nombreux sont ceux à avoir pensé, au moment de sa mort, que son dernier album avait été enregistré en guise d'adieu à ses admirateurs, mais selon un nouveau documentaire intitulé David Bowie: The Last Five Years, il n'en est rien.

Le réalisateur Johan Renck affirme que David Bowie n'a reçu son diagnostic de phase terminale que pendant le tournage du clip Lazarus, en novembre 2015.

«David a dit: ''Je veux juste que ce soit une prestation simple''», a confié, comme le rapporte le Guardian, le réalisateur qui a conceptualisé le clip dans lequel David Bowie chante «Regarde là-haut, je suis au paradis», d'un lit d'hôpital.

Et il insiste sur le fait que l'interprétation commune du clip - laissant penser que le chanteur donnait un indice en étant sur son lit de mort - est incorrecte, car Johan Renck a lui-même fait part de cette idée une semaine avant que David Bowie reçoive son diagnostic final.

«J'ai immédiatement dit : "La chanson s'appelle Lazarus, tu devrais être dans le lit", a expliqué Johan Reck à propos de ses idées pour le tournage du clip. Pour moi, ça avait à voir avec l'aspect biblique de la chose. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit malade. Je l'ai su après ça, la semaine du tournage, quand il a appris que c'était terminé, qu'ils arrêtaient les traitements et que sa maladie avait gagné», a affirmé Johan Renck dans un extrait du documentaire réalisé par Francis Whately, qui sera intégralement diffusé sur BBC 2 ce samedi.

Le film parle des productions du chanteur dans ses dernières années et de sa fierté d'avoir réalisé son rêve de longue date, une comédie musicale à New York.

De plus, un concert spécial en hommage à David Bowie aura lieu à la O2 Brixton Academy de Londres pour marquer son anniversaire ce week-end. L'acteur Gary Oldman animera l'événement qui comprendra 30 musiciens ayant collaboré avec David Bowie au cours de sa carrière.