Michael Jackson: sa paternité de nouveau remise en cause

06-01-2017 | 12h37

Les révélations du docteur

Selon Conrad Murray, Michael Jackson ne serait pas le père de Prince, Paris et Blanket. Prince et Paris sont les enfants de Debbie Rowe, la seconde épouse du chanteur. Pour Blanket, impossible de savoir qui est sa mère. Mais selon le docteur, Michael n'est le père d'aucun des trois enfants. Il a d'ailleurs expliqué: «Je suis très respectueux des enfants. Je suis égale­ment sensible à toute infor­ma­tion qui pour­rait leur nuire. Je connais la compo­si­tion biolo­gique de chacun des enfants de Michael. (…)

Cepen­dant, je réserve cette décla­ra­tion aux enfants. S'ils me disent de venir, quand ils seront adultes, et qu'ils sont prépa­rés à savoir la vérité et ne sont pas perdus comme ils le sont main­tenant, alors nous pour­rons avoir cette conver­sa­tion.»

Même si ces révélations sont troublantes, elles ne sont pas fondées. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la paternité du chanteur est remise en cause. Certaines rumeurs avaient considéré son ancien médecin Arnold Klein ou l’ac­teur Mark Lester comme des géni­teurs poten­tiels.

À vous de voir maintenant si vous croyez ou non ce médecin loin d'être irréprochable...