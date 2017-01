Kate Middleton doit se retrousser les manches selon la reine

06-01-2017 | 11h58

Kate et la vie de famille

Même si au départ Kate a préféré privilégier sa vie de famille et l'éducation de ses deux jeunes enfants, Georges et Charlotte, cette dernière a été beaucoup plus présente auprès de William au cours de cette année 2016. Kate souhaite voir ses enfants grandir et ne veut pas être une mère absente comme l'a souvent regretté Diana avec ses deux fils. Mais cela n'est pas au goût de la reine Elizabeth II.

Kate... Au travail!

La reine a exigé de Kate qu'elle soit plus présente pour le pays lors des événements officiels, quitte à voir un peu moins ses enfants. Ce que Kate a fini par faire. Elle s'est ainsi rendue à 138 événements cette année contre seulement 61 l'année dernière.

Eh oui, même Kate Middleton doit obéir à la reine, ce qu'elle fait toujours avec le sourire et l'élégance qu'on lui envie!