La soeur de Justin Bieber a sa chaîne YouTube!

05-01-2017 | 21h34

La petite soeur de Justin Bieber, Jazmyn, tente à son tour de percer dans le showbusiness puisqu'elle a lancé il y a deux semaines sa propre chaîne YouTube.

La fillette de 8 ans a publié seulement une vidéo le 19 décembre dernier qui a été vue un peu plus de 400 000 fois. Dans celle-ci, on la voit se lever du lit en se disant «en retard pour un show». Elle quitte alors la maison à toute vitesse sans prendre le temps de déjeuner, et file à toute allure sur son petit véhicule tout terrain à travers la campagne.

Puis, Jazmyn embarque dans un gros camion noir qui l'amène à un club de golf. À cet endroit, elle emprunte une voiturette pour se diriger vers un bâtiment dans lequel se trouve un studio.

«Bonjour tout le monde. Bienvenue au Jazmyn Bieber Show. Je suis votre animatrice, Jazmyn Bieber», dit-elle ensuite tout sourire à la caméra.

Même si l'enregistrement se termine ainsi, on comprend que d'autres vidéos seront partagées prochainement. Il faudra toutefois attendre les prochaines publications pour savoir quel sera le contenu exact de ses capsules.

«Fais une vidéo avec Justin», «OMG c'est la petite fille la plus adorable que j'ai vue» ou «elle est adorable, mais trop jeune pour YouTube» sont quelques-uns des commentaires laissés par les internautes à la suite de la vidéo.

Vu le jeune âge de la fillette, on se doute qu'un adulte doit certainement l'aider à réaliser son projet. Quoi qu'il en soit, Jazmyn peut compter sur le soutien de son grand frère qui a utilisé son compte Twitter jeudi pour faire un coup de publicité pour sa soeur.

«Ma soeur a une chaîne YouTube. Je suis fier de toi Jazzy», a écrit le chanteur canadien.