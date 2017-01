Dernier hommage à Dominique Lévesque le 8 janvier

Sandra Godin 05-01-2017 | 17h54

Un hommage à Dominique Lévesque, emporté par une crise cardiaque le 20 décembre au Honduras, aura lieu le 8 janvier prochain, à Montréal.

La famille de Dominique Lévesque recevra les condoléances au complexe funéraire Alfred Dallaire Memoria du boulevard St-Laurent, dimanche.

Le complexe ne sera pas ouvert au public, et sera strictement réservé pour la famille, les amis et les collègues du regretté humoriste et metteur en scène.

Il n'y a aura pas de service funèbre, mais un hommage aura lieu à 16 h au complexe.

Père de trois enfants, Dominique Lévesque aurait fait une crise cardiaque alors qu'il faisait de la plongée en apnée au Honduras, le 20 décembre dernier. Il avait 64 ans.