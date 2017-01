Nicki Minaj redevient célibataire

05-01-2017 | 11h13

La rappeuse américaine Nicki Minaj a annoncé s'être séparée de Meek Mill, chanteur avec qui elle était en couple depuis près de deux ans.

La rumeur d'une rupture courait depuis quelque temps et l'interprète du sulfureux Anaconda l'a finalement entérinée sur Twitter, jeudi matin: «À titre de confirmation, oui je suis célibataire. Je me concentre sur mon travail et j'ai hâte de le partager avec vous très bientôt. Je vous souhaite une heureuse année. Je vous aime».

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u🎀 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 5 janvier 2017

Ces dernières semaines, la chanteuse de 34 ans avait laissé quelques indices indiquant que son couple battait de l'aile, dont ce message sur Instagram: «Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'est pas capable de la voir».

Une photo publiée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le 10 Déc. 2016 à 1h24 PST

Âgé de 29 ans, Meek Mill a fait parler de lui dernièrement davantage pour ses frasques que pour ses chansons. Déjà condamné par le passé pour trafic de drogue, un juge l'a assigné à résidence, en février 2016, pendant 90 jours pour avoir violé sa mise à l'épreuve.

Meek Mill et Nicki Minaj ont collaboré sur plusieurs titres, dont All Eyes On You (2015).