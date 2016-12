Charlie Sheen souhaite la mort de Donald Trump

Charlie Sheen est connu pour son franc-parler. Il n'a pas fait exception à la règle en cette fin d'année. L'acteur s'est exprimé jeudi au sujet des nombreux décès survenus ces derniers jours et en a profité pour adresser un message personnel à Donald Trump et... Dieu.



«Cher Dieu, que Trump soit le prochain, s'il vous plaît! Que Trump soit le prochain, s'il vous plaît! Que Trump soit le prochain, s'il vous plaît! Que Trump soit le prochain, s'il vous plaît! Que Trump soit le prochain, s'il vous plaît! Que Trump soit le prochain, s'il vous plaît!», a-t-il écrit (ou copié-collé) sur Twitter.

Dear God;



Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!



