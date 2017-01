Caroline Dhavernas: une généreuse implication

François Hamel 04-01-2017 | 04h00

Pour la première fois, la comédienne Caroline Dhavernas, magnifique à bien des égards, a choisi de devenir porte-parole de la maison Passages, qui vient en aide aux femmes en difficulté. Elle nous parle de l'organisme à vocation sociale et nous explique les raisons de son engagement.

Caroline, vous êtes porte-parole de Passages. En quoi consiste cet organisme?

Passages favorise aussi la réinsertion sociale.

En quoi cet organisme vous a-t-il touchée?

Depuis quand en êtes-vous la porte-parole?

Laquelle?

Aviez-vous déjà été en contact avec des gens aux prises avec ce type de problème?

Comment réagissez-vous lorsque vous croisez un sans-abri?

Auriez-vous pu être intéressée par un emploi lié au travail social ou à la psychologie?

Il s'agit d'une maison d'accueil montréalaise qui existe depuis 30 ans, mais qui reste méconnue. Elle vient en aide à des jeunes femmes en difficulté, âgées de 18 à 30 ans. Certaines souffrent de toxicomanie, d'autres subissent de la violence conjugale... Depuis quelques années, la maison s'adresse également à une nouvelle clientèle, les femmes qui ont récemment immigré au Québec. Passages est un lieu où elles peuvent aller dormir pour la nuit, parfois pour une semaine ou quelques mois, au besoin. On y donne aussi des ateliers de création de danse ou de peinture, par exemple. Je trouve ce volet merveilleux, car il aide les femmes à s'exprimer autrement, à découvrir de nouvelles avenues.En effet. L'équipe a mis à la disposition des femmes 14 logements situés dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce sont des logements abordables où elles ont accès à un soutien communautaire. On aide ainsi des personnes qui souffrent peut-être d'un manque de structure dans leur vie à tranquillement revenir en société, grâce à un cadre bienveillant.Son personnel est tout simplement magnifique. Il accepte les femmes quel que soit leur état à leur arrivée, sans aucun jugement et avec souplesse. Parce qu'elles peuvent avoir développé différentes dépendances. La seule politique, c'est qu'il faut laisser tout ça à la porte. Mais sinon, il s'agit d'une approche globale qui vise la réduction des méfaits et l'autonomisation. Ce n'est pas avec des murs qu'on règle des problèmes, bien évidemment, c'est en les démolissant. À Passages, on tend vraiment la main aux filles dans le besoin.Depuis le mois de mai. C'est un ami qui a fait office d'intermédiaire. J'ai alors rencontré les membres de la direction de Passages et quelques filles bénéficiaires de ses services. Elles m'ont parlé de leur parcours. De ce que l'organisme leur apporte, soit du concret, du positif et de l'espoir. Ces rencontres m'ont permis de faire une autre intéressante constatation.Les filles qui ont reçu l'aide de Passages ont envie de redonner à leur tour. Il y a donc aussi un effet papillon là-dedans qui est non négligeable. Lorsque quelqu'un t'a tendu la main, tu as envie de le faire à ton tour pour quelqu'un d'autre. Ça rayonne ce genre d'attitude-là. Je suis sortie de ma rencontre avec ces filles remplie d'un nouveau souffle. Je me suis trouvée chanceuse qu'elles m'aient fait confiance au point de me raconter des aspects de leur vie qu'elles ne dévoilent pas nécessairement à des inconnus. J'ai même rencontré des filles étudiantes à l'université qui séjournaient dans cette maison.Pas dans mon cercle rapproché. Par contre, l'année où on a souligné les 80 ans du Chaînon (en 2013), j'ai été l'une des 80 marraines et j'ai assisté au témoignage d'une femme qui avait tout perdu: emploi, famille, auto, etc. Je l'entendais raconter son histoire et je me disais que c'était incroyable. Personne n'est à l'abri de ce type d'événement. Quand on voit des gens dans la rue qui sont complètement coupés de contacts humains, de chaleur, parce que les gens les ignorent de façon générale, on se pose des questions. Comment fait-on pour rebondir après une telle épreuve? Alors si des maisons comme Passages n'existaient pas, ces gens-là seraient complètement démunis.D'abord, quand je vois qu'un contact visuel peut être établi, je souris à la personne et je lui dis bonjour. Je trouve qu'il est important de ne pas ignorer une personne qui a besoin d'aide. Parfois, je donne de l'argent, parfois, non. Parce qu'on ne peut quand même pas le faire à tous coups. Sinon, tous les mois, je donne à différents organismes. Quand je vois quelqu'un dans la rue, il m'arrive d'entrer à l'épicerie pour acheter un sandwich, par exemple, et le lui donner en ressortant.

Non. J'ai commencé dans le métier à l'âge de huit ans et je ne me suis pas posé trop de questions en ce qui concerne d'autres métiers. Ma soeur, par contre, est psychoéducatrice.

Égérie de Lise Watier cosmétiques

Au-delà de sa convaincante prestation dans les deux premières saisons de Blue Moon présentement disponibles à Club illico, Caroline est devenue la nouvelle égérie de Lise Watier Cosmétiques en mai dernier. «Les produits Lise Watier font partie de ma vie depuis longtemps. Ce qui est tout nouveau pour moi, c'est de représenter une marque. Et pas n'importe laquelle: une marque québécoise qui existe depuis 40 ans! Aussi, Lise Watier, sa fondatrice, a un parcours magnifique. Partie de rien, elle a développé sa compagnie de façon grandiose.»

Suivez la comédienne dans la première saison de Blue Moon, dès le 4 janvier sur Addiktv, à 21 h, et dans la deuxième saison, sur Club illico. Elle est aussi de la distribution de Mary Kills People, une série de six épisodes qui sera diffusée à Global, en 2017. Pour plus d'informations sur la maison Passages, cliquez ici.