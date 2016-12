Pink est maman pour la deuxième fois

29-12-2016 | 08h46

Pink et son mari, Carey Hart, ont confirmé avoir accueilli leur deuxième enfant lundi, un petit garçon nommé Jameson Moon.

La chanteuse l'a présenté sur Instagram mercredi, en publiant deux clichés. Sur l'un d'entre eux, Carey Hart tient le bébé dans ses bras, tout sourire.

I love my baby daddy 💙 Une photo publiée par P!NK (@pink) le 28 Déc. 2016 à 14h46 PST

Jameson Moon Hart 12.26.16 Une photo publiée par P!NK (@pink) le 28 Déc. 2016 à 14h31 PST

Pink, Alecia Moore de son vrai nom, a annoncé être enceinte pour la seconde fois le mois dernier, et son mari a récemment confié que leur fille de 5 ans, Willow, avait décidé de ne pas faire voyager ses parents pour Noël, pour le bien-être de sa maman. «Ça va être la première année où l'on reste à la maison, a confié le pilote de motocross à People.com. Généralement, on va dans la famille de ma femme, (en Pennsylvanie). C'est sympa de pouvoir juste rester à la maison cette année.»

Le couple fait bien d'en profiter, car les prochains mois risquent d'être autrement plus agités. «C'est probablement le dernier Noël calme qu'on va avoir pour un moment, car on a plus d'enfants, la carrière, les voyages, et tous ces trucs, donc on va simplement essayer d'en profiter et de rester au calme», avait en effet ajouté Carey Hart à l'approche des festivités.

Pink et son mari avaient décidé de ne pas connaître le sexe de leur bébé, mais Carey Hart avait reconnu qu'il préférait un garçon, avant d'ajouter: «Je veux juste un bébé en bonne santé. C'est tout ce qui m'importe ».

Lui et Pink vont toutefois pouvoir célébrer un autre anniversaire dans quelques semaines, c'est-à-dire leur 11e année de mariage, au mois de janvier.