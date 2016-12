Victoria Beckham va être honorée par la reine

28-12-2016 | 14h54

La styliste Victoria Beckham va recevoir des mains de la reine Elizabeth II son insigne d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique, rapporte le Daily Mail.

Cette distinction viendra récompenser l'engagement de la businesswoman dans l'humanitaire ainsi que son travail couronné de succès dans la mode.

En septembre 2014, Victoria Beckham a été nommée ambassadrice itinérante internationale de l'ONUSIDA. Elle oeuvre depuis pour que plus aucun enfant ne naisse avec le VIH et que les enfants et les femmes touchés par la maladie puissent avoir accès aux traitements et aux soins.

«C'est pour moi le début d'un important parcours. En tant que femme et mère j'ai le devoir de soutenir d'autres femmes», avait-elle déclaré lors de sa prise de fonction. «Je suis fière et honorée de servir l'ONUSIDA dans ce nouveau rôle afin d'aider à mobiliser des ressources, sensibiliser et émanciper les femmes et les enfants touchés par le VIH.»

Ce sera la deuxième distinction honorifique pour le couple Beckham. En 2003, son époux, David, avait déjà été fait officier de l'Ordre de l'Empire britannique.