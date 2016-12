La visite surprise de Taylor Swift à un vétéran de 96 ans

27-12-2016 | 10h59

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a eu la surprise de sa vie lundi lorsque Taylor Swift est venue cogner à la porte de sa demeure à New Madrid dans l'État du Missouri, a rapporté TMZ.

Selon le site à potins, Cyrus Porter et sa famille ont reçu la visite de la chanteuse qui, guitare en bandoulière, leur a servi sa pièce Shake it Off.

C'est que l'homme de 96 ans, qui souffre d'un cancer, est un admirateur inconditionnel de l'artiste maintes fois couronnée aux Grammy Awards. Il a assisté à plusieurs concerts de l'artiste et n'a pas hésité à parcourir des centaines de kilomètres pour la voir à Memphis. D'ailleurs, il compte bien réserver sa place au premier rang lors de la prochaine tournée.