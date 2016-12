Conjoint de George Michael: «Tu ne cesseras jamais de me manquer»

L'ami de cœur de George Michael, Fadi Fawaz, lui a rendu hommage sur son compte Twitter lundi. Il a modifié son profil en y ajoutant une photo du couple, accompagnée de la phrase «Tu ne cesseras jamais de me manquer xx».

Dans un message publié, il a aussi écrit qu'il n'oubliera jamais ce Noël où, le matin, il a trouvé son conjoint mort paisiblement au lit.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx