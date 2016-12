La mort de Britney Spears faussement annoncée sur Twitter

26-12-2016 | 13h07

La chanteuse pop américaine Britney Spears a été victime d'un canular lundi matin, lorsque sa maison de disques Sony Music Global a annoncé sa mort sur son compte Twitter.

«Britney Spears est morte dans un accident». «Nous allons vous communiquer d'autres informations plus tard». #RIPBritney #1981-2016», a-t-on pu lire.

Il n'a pas fallu de temps pour que la planète s'emporte avec cette fausse nouvelle. Ces messages ont été «retweetés» près de 6 000 fois en quelques minutes.

Après une cinquantaine de minutes, CNN a démenti la rumeur. «J'imagine que leur compte a été piraté, a dit le gérant de Britney Spears, Adam Leber, assurant que la star de la pop se portait bien. Il y a eu quelques clowns sur le web qui ont fait des déclarations similaires sur sa mort, mais jamais sur le compte officiel de Sony Music sur Twitter.»

Liz Young, à la tête des communications de Sony Music Global, a quant à elle refusé de commenter les faits à CNN.

D'autres messages ont circulé spécifiant que l'interprète des chansons Baby One More Time, Gimmie More, et Oops!.. I Did It Again, se portait très bien.

Selon TMZ, c'est le groupe de pirates informatiques OurMine Security qui aurait piraté le compte de Sony. Le groupe n'en est pas à ses premières frasques, puisqu'il a été accusé par Facebook et Google de répandre de fausses nouvelles.

OurMine Security aurait même réussi à pirater Netflix le mois dernier, toujours selon TMZ.

D'ailleurs, le compte officiel de Bob Dylan sur Twitter pourrait bien avoir été piraté lui aussi, puisque le message «Rest in peace@britneyspears» a été publié au même moment que ceux sur le compte de Sony.