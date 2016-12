Le chanteur George Michael est mort

Avec AFP 25-12-2016 | 18h11

«C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël», indique l'agent du chanteur dans un communiqué.

La star, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et avait occupé plusieurs fois la tête des hit-parades.

Selon la BBC, une ambulance s'est rendue dans une propriété de Goring, au Royaume-Uni, dimanche après-midi et a constaté le décès.

Né à Londres, star planétaire, George Michael s'est d'abord fait connaître dans les années 80 grâce au groupe Wham!, duo qu'il formait avec Andrew Ridgeley. Wake Me Up Before You Go-Go et Last Christmas figurent parmi leurs plus grands tubes.

La carrière solo de George Michael a elle aussi été couronnée de succès. Careless Whisper, Freedom '90, Faith, Fast Love, Outside sont autant de chansons connues dans le monde entier.

On en sait peu pour l'heure sur les circonstances de la mort de l'artiste. En 2011, il avait souffert d'une grave pneumonie. Ces dernières années, il avait également fait les manchettes pour des problèmes d'alcool et de drogue.