Céline Dion fait revivre son année 2016 à ses fans

23-12-2016 | 10h14

Céline Dion a publié, jeudi, une vidéo de son année 2016 sur sa page Facebook. Plus de quatre minutes d'images émouvantes qui montrent combien ces 12 derniers mois ont marqué un tournant dans la vie et la carrière de la star.

La vidéo commence évidemment par l'annonce de la mort de René Angélil, à laquelle succèdent des images des funérailles, du retour de Céline à Las Vegas, chantant All By Myself, sous les applaudissements de ses fans. «Ce qui est dur pour moi, c'est de monter sur scène et de sentir tout cet amour», expliquait, dans une entrevue, la chanteuse qui a également perdu son frère, quelques jours après la mort de son mari.

René Angélil reste très présent dans le discours de Céline Dion lorsque celle-ci reçoit le prix ICON de Billboard, remis par... son fils René-Charles. «The show must go on» (le spectacle doit continuer), dit la chanteuse qui interprète le célèbre titre de Queen, une des chansons préférées de René Angélil.

C'est bien la musique qui redevient le coeur de l'actualité de la chanteuse durant l'été: un nouvel album en français (Encore un soir) qui rencontre un grand succès, des nouveaux concerts en Europe, à New York et surtout au Québec. Un véritable folie s'empare du Centre Bell de Montréal, du Centre Vidéotron de Québec et de l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. «C'était inoui», commente alors l'interprète de S'il suffisait d'aimer.

La vidéo se termine avec la promotion de son nouveau titre en anglais, Recovering, une chanson sur le deuil écrite par Pink, et l'hommage rendu à René Angélil au Gala de l'ADISQ.

«Ma voix ne résonne pas sans vous. Vous avez réalisé mon rêve d'enfant. J'espère vous inspirer à réaliser le vôtre», écrit Céline Dion à la fin de cet impressionnant clip déjà visionné plus d'un million de fois sur Facebook.